米大リーグのポストシーズンは６日（日本時間７日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われ、ドジャース（西地区１位）がフィリーズ（東地区１位）に敵地フィラデルフィアで２連勝して、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。

フィリーズに１点差に追い上げられた最終回、ドジャースベンチは二死から佐々木朗希を投入、佐々木は最後の打者を抑えて期待にこたえ、２試合連続のセーブを挙げた。

前半はドジャース・スネル、フィリーズ・ルサルドの両先発左腕の見事な投手戦となった試合は、終盤に大きく動いた。七回、ドジャースに４点を先制されたフィリーズは八回にターナーの適時打で１点を返すと九回にはドジャースのリリーフ陣を攻めて４番ボームからの３連打などで３−４と１点差に迫った。なおも二死一、三塁で打者は１番のターナー。ここで登板した佐々木は１ボールからの２球目、今季のナ・リーグ首位打者を１６０キロ近い速球で詰まり気味の二ゴロに打ち取った。

佐々木はポストシーズンは３試合すべて九回に登板し、２回３分の１を投げて１安打３三振で無失点。クローザーとしてのチーム内の信頼感を一層強いものにした。（デジタル編集部）