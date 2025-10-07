佐々木朗希が9回抑えた！ド軍リーグ優勝決定S進出王手　9回またもリリーフが“誤算”でトライネンが失点

佐々木朗希が9回二死から登板して抑えた(C)Getty Images

ドジャースが現地時間10月6日、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4−3で勝利。2勝0敗でリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。9回1点差の二死一、三塁の場面で佐々木朗希が登板し、見事に抑えた。

【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン

この試合、先発のブレーク・スネルは6回無失点9奪三振と好投。強力フィリーズ打線を圧倒した。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「彼はフィリーズとのアウェー決戦で、ドジャースに望む以上のものをすべて提供した。彼はLAにとって1億8200万ドル（約282億円）の価値を存分に発揮した」と綴り、今季、5年総額1億8200万ドル（約282億円）の大型契約で加入したスネルの投球に賛辞を贈った。

スネルが降板後は7回からエメ・シーハンが登板。8回に1点を返されたが、後続を打ち取った。9回はブレーク・トライネンがマウンドに上がり、無死二、三塁のピンチを招くと、ニック・カステラノスの2点適時打で1点差に詰め寄られた。