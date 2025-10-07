¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿ÌéÀèÀ©3¥é¥ó¡ªÆÃÂçÃÆ¤Ë¸½ÃÏ¼Â¶·¡È¸Æ¤Ó¤«¤±¡É¡Ö¥É·³Àï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³§ÍÍ¡¢¤è¤¦¤³¤½¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥«¥Ö¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î6Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë2¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¸½ÃÏÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î3µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ËÍè¤¿Â®µå¤ò¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤È¤é¤¨¡¢º¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø±¿¤ó¤À¡£Èôµ÷Î¥440¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó134.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£±Ê¤ËÂç¤¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖTBS¡×¤¬»î¹ç¤òÃæ·Ñ¡£¼Â¶·¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È»á¡¢²òÀâ¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·1989Ç¯¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤Î¥í¥ó¡¦¥À¡¼¥ê¥ó¥°»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È»á¤Ï¡ÖÎëÌÚ¤¬¥ì¥Õ¥È¤ØÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ä¥´¡¼¡¼¡¼¥ó¥Ì¡ªÆþ¤Ã¤¿¤¢¡ªÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³§ÍÍ¡¢¤è¤¦¤³¤½¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éÁá¤¯¤â²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥ê¥ó¥°»á¤â¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¾å¤«¤é²¼¤Þ¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£1ÈÖ¤«¤é9ÈÖ¤Þ¤Ç¡¢Á´°÷¤¬Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤òÀä¹¥Ä´¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤¬¡¢¤³¤ÎÂè2Àï¤Ç¤âºÆ¤Ó¤µ¤é¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ÇÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3»î¹çÏ¢Â³Ä¹ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£