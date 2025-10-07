浜辺美波、初のお酒のCMの裏話 綾瀬はるか＆鈴木亮平＆ミセスと乾杯で午前中からビールをグビグビ「幸せな気持ち」
俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLE（大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗）が7日、都内で行われたキリンビールの『未来に向けた、次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」』に参加した。
【動画】ミセス大森元貴、浜辺美波の独特すぎる味の感想を神フォロー「シャンシャン俺分かるよ」
6人が出演する新テレビCMは7日から全国で放映される。浜辺は、お酒のCMに初出演。「どうやったらいんだろうと、すごくわからなかった。どうしようかと思っていたんですけど、皆さんがいらっしゃって乾杯できると一気に緩んで楽しかったです。撮影ですけど何回も乾杯できて、『カチャン』とグラスを合わせる度にハッピーな気持ちになりました」と笑顔で振り返った。
イベントでは6人で乾杯。午前中のイベントだったがビールをグビグビ飲んだ。おいしく飲んだ浜辺は「いいですね。こういう場所でみんなと乾杯できて最高においしい。幸せな気持ちです」とほほえんでいた。
「キリングッドエール」は7日から発売。
【動画】ミセス大森元貴、浜辺美波の独特すぎる味の感想を神フォロー「シャンシャン俺分かるよ」
6人が出演する新テレビCMは7日から全国で放映される。浜辺は、お酒のCMに初出演。「どうやったらいんだろうと、すごくわからなかった。どうしようかと思っていたんですけど、皆さんがいらっしゃって乾杯できると一気に緩んで楽しかったです。撮影ですけど何回も乾杯できて、『カチャン』とグラスを合わせる度にハッピーな気持ちになりました」と笑顔で振り返った。
イベントでは6人で乾杯。午前中のイベントだったがビールをグビグビ飲んだ。おいしく飲んだ浜辺は「いいですね。こういう場所でみんなと乾杯できて最高においしい。幸せな気持ちです」とほほえんでいた。
「キリングッドエール」は7日から発売。