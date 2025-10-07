＠フローズン京都初出店、併設のプティピカールも京都初

イオンリテール西日本カンパニー(大阪市福島区、川本昌彦支社長)は9月26日、冷凍食品専門店「イオンスタイル京都桂川@FROZEN」(京都市南区)を開業した。@フローズンは全国17店目、関西3店目、京都府内初出店となる。商品数は約1500SKUを揃える。

また、同店にはフランスの冷食専門店「ピカール」の商品をセレクトした小型売り場「プティ ピカール」を併設している。関西圏のピカール取扱店はイオンスタイル茨木内の「プティピカール茨木店」以来2店目となり、こちらも京都初展開、ピカール併設の@フローズンは関西初となっている。オープン記念として折りたたみ保冷バッグとレンジアップで食べられる人気商品2品がセットになった福袋(税込み1998円)を100セット用意した。

プティピカールを併設した＠FROZENは関西初展開となる

店内は温めて食べる「HEAT」をオレンジで、解凍してそのまま食べられる「EAT」をピンクで、下ごしらえが完了している素材品を「COOK」としてグリーンで色分けしており、「朝食」「ランチ」「ディナー」「おつまみ」「スイーツ」といった5つの食シーンに着目したメニュー展開をしている。また、関西らしい商品として「粉モン」を多く扱い地域性を表現したほか、名店の味が自宅で楽しめる「京樽」のすしや「とんかつ まい泉」などを新規導入した。

イオンリテールの青木郁雄食品本部デイリーフーズ商品部長は「冷凍食品は持ち帰って楽しんでもらうため、@フローズンは足元の商圏が発展しており、住宅や人口が増加しているエリアに出店していきたいという考えがある。さらに、通常の冷食売り場とは異なるラインアップで、冷食カテゴリー自体の強化も兼ねている」とした。

〈食品産業新聞 2025年10月6日付〉