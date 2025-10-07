佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の7日の天気をお伝えします。



「中秋の名月」

6日夜は一年でもっとも美しいとされている月が見られました。福岡の夜を明るく照らす「中秋の名月」です。「十五夜」とも呼ばれていて、まん丸な月にちなんで丸いお団子を食べる風習がありますが、中秋の名月が満月であるとは限りません。1日から2日ずれることがよくあり、ことしは翌日にあたる7日夜が満月です。 次に「中秋の名月」が満月となるのは2030年です。



「台風進路図」

台風22号は日本の南の海上にあり、発達しながら西北西に進んでいます。9日には向きを東寄りに変える見込みです。本州や九州は予報円に入っていませんが、福岡県・佐賀県では北寄りの風が強まり、波が高くなることが予想されます。最新の情報にご注意ください。



「天気の予想」

日差しが届きますが、次第に雲が増えるでしょう。ただ、降水確率は低く、雨が降ることはなさそうです。



「洗濯はどうなのか？」

にわか雨の心配もなく、外に干せるでしょう。午後からは雲が増えるので、日差しがたっぷり届く午前中がおすすめです。



「気温はどうなのか？」

日中は真夏のような暑さになります。最高気温は福岡市、大牟田市、佐賀市で32℃、久留米市で34℃と、猛暑日の一歩手前の気温になりそうです。朝から10℃以上気温が変化します。調節しやすい服装でお出かけください。



「なのか間予報」

水曜日は曇りマークですが、にわか雨の可能性があります。木曜日以降はよく晴れて、週末の3連休もお出かけ日和になりそうです。