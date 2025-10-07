女優の浜辺美波(25)が7日に都内で行われた、未来に向けた次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」に出席。初めてお酒のCMに出演した喜びを語った。

約200人のエキストラとともに行われた「Mrs. GREEN APPLE」が同CMのために書き下ろした新曲「GOOD DAY」に合わせて行われた撮影は「凄く楽しかった」と回顧。

音楽で身体を揺らすという経験がなかったため「綾瀬さんと一緒にどうしたらいいんだろうとお話しさせていただいて、（綾瀬に）ご相談したら“すごいかわいらしい人たちが後ろにたくさん居るから、その人達と目を合わせればいいよ”と教えてくださったのを覚えています」と、先輩・綾瀬はるかから力強い助けがあったという。

初のお酒CM出演。共演の綾瀬、鈴木亮平、「Mrs. GREEN APPLE」メンバーと乾杯。新製品を試飲し「こういう場所で皆で乾杯できたら、もう最高に美味しくて幸せな気持ちです」と感無量の様子。「爽やかさ、本当に飲んで頂いたらわかるかなと思うので、この爽やかさをぜひ多くの方に楽しんで頂きたいです」とアピールした。