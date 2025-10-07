松本莉緒、5歳長男“顔出し”ショットでぶどう狩り満喫を報告「とってもイキイキとしていました」 夫と虫取りする動画も
俳優・ヨガインストラクターの松本莉緒（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。「ぶどうの秋」と書き出し、夫と長男（5）とぶどう狩りを満喫した週末ショットを公開した。
【写真】「とってもイキイキ」ぶどう狩りを楽しむ松本莉緒の長男“顔出し”ショット ※5枚目
松本は「大きくぷりぷりと成ったぶどうを、ハサミでそっと摘ませてもらう。息子は興味津々で、『これが良いんじゃない?!』と一房ずつ選び摘んで。その姿は、とってもイキイキとしていました」とつづり、真剣な表情でぶどう狩りをする長男を“顔出し”で披露している。
ほかにも、夫の実家に立ち寄ったことを明かし「息子は相変わらず大きな網を手に必死でトンボ探し..それをサポートする旦那さん。じーっと見守るしかない私....(笑)」と、ほほ笑ましい姿を捉えた動画も投稿し、家族で過ごした週末を報告した。
