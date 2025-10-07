Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

ギズモード・ジャパンの兄弟メディアから代表者が集まり、自身の「仕事カバンやその中身」について熱くプレゼンテーションをするライブ配信が行われました。

そこで垣間見えたのは、それぞれの個性的な「カバン哲学」と、それに結びつく各々のライフスタイル。

カバンってあまり買い替えることがないだけに「同じものをなんとなく長期間使用してしまう」なんてこともありますよね。ライブ配信で取り上げた「メディア編集者たちのこだわりカバン」についてまとめてご紹介しますので、ぜひ自分にマッチしたカバン探しのご参考にしてみてください。きっと、生活もアップデートできるはず。

たまご型カバンが最強だった

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

ギズモード・ジャパンのあみとうが愛用するグレゴリーの「バックパック デイパック（コーデュラバリスティック ブラック）」は、たまご型の形が特徴的なカバン。「大容量でポケットひかえめ、かつ型崩れしにくいものがいい」というニーズにしっかりと応えてくれるリュックです。

特に前に背負った時のアクセスが良好な点がポイントで、バックパックのジッパーが下の方までベローンと開き、持ち物を取り出しやすくなっています。

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

たまご型ということもあり、下側の容積が広く、二層構造にして使うのが便利。頻繁にアクセスするものは上側に、あまりアクセスしない大きなものなどは下側に詰めておくのがおすすめです。

ポケットの少ないシンプル構造は、ものをしまう際に、入れる場所などを都度検討する必要がないのもメリットと言えますね。

[グレゴリー] デイパック コーデュラバリスティック ブラック 29,700円 Amazonで見る PR PR

最大公約数のバックパック

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

BUSINESS INSIDER JAPAN編集記者・樋口がおすすめする、最大公約数的に使いやすいバックパックはマムートの「Seon Transporter 25」。その名の通り25Lの容量があります。

スクエア型の形状で、カメラのようなかさばりやすいアイテムでもスペースを無駄なく使うことが可能です。2泊3日くらいの小旅行であれば、これ一個で十分という収納力の高さも魅力。さまざまなシチュエーションに対応できるというのはまさに最大公約数的と言えます。

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

アクセスしやすい上部には、財布などの小物を収納しやすいポケットが付属。メインポケットは、スーツケースのようにガバッと開く仕様になっており、大型のアイテムなども出し入れしやすい形状です。

表面は全体的にマットな仕様で、ロゴもあまり目立たないデザイン。PCやタブレットをしまえる場所もあるため、通勤リュックにはピッタリの仕上がりではないでしょうか。

[マムート] セオン トランスポーター 25 / Seon Transporter 25 2510-03911 black 17,925円 Amazonで見る PR PR

カバンには「仕事感」を出しません

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

なるべく「働いている感」を出したくないというギズモード編集部・黒田のおすすめは、OLENDAの｢Compact Ona Soft Bag｣というバッグ。カジュアルな見た目で、お仕事感を感じさせないルックスです。これならプライベートでも使いやすそう。

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

このカバンの大きな特徴は、シーンによって使い方を変えられるということ。紐をループに通したり、カバンの口を巾着袋のように絞ったりすることで、トートバッグやショルダーバッグ、リュックサックのようにさまざまな形で使うことができます。その時の状況やファッションなどに応じて、形態を変えられるというのは、使いやすさにも繋がりますね。

かわいらしいビジュアルで、シーンごとに合わせた使い方ができるカバン。仕事感を感じたくない人やフレキシブルにカバンを使いたい人にはおすすめの商品です。

個性的な見た目で飽きないリュック

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

ライフハッカーの編集者・内藤は、独特のビジュアルが個性的なカンペールの「PIO」を愛用。

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

前面には縦に長いポケットが2つ付いており、折り畳み傘や水筒といった細長いアイテムが収納しやすい仕様になっています。リュックのサイドポケットなどでは、道具が外に飛び出してしまうので、そうした収納に抵抗がある方にはうれしいポケットではないでしょうか。収納しにくい縦長形状のアイテムでも、しっかりとリュックの中にしまい込めるのは安心感がありますね。

肩紐部分もパッドがあり、背負っていて快適なのもこのカバンの強み。独特な見た目ながらもしっかり機能性のあるリュックとなっています。

[カンペール] リュック PIO ブラック 24,200円 Amazonで見る PR PR

快適なお仕事を実現するカバン

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

ギズモード編集部の中橋がおすすめするのは、大容量で、仕事でもプライベートでも使いやすいリュック、Peak Design（ピークデザイン）の「トラベルバックパック」。こちらのカバン、容量の大きさもさることながら他にも推せるポイントがたくさんあるんです。

リュックのさまざまな部分に付いているループには、ストラップやカラビナなどいろんなものを取り付けることが可能。取り出すのが手間なアイテムは、カバンの外に取り付けておくという選択肢が生まれます。

Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube

チャックを開放すれば、マチを作って容量を増やすこともできるようになっています。また、Peak Designは生涯保証を宣言しているため、長く使う上で安心感がある点もおすすめです。