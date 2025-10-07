秋の香りを満喫♡スターバックス®の新作ティーラテ「アールグレイブロッサムティーラテ」登場

スターバックス®の人気チルドカップシリーズから、秋限定フレーバー「アールグレイブロッサムティーラテ」が登場。ラベンダーをはじめとする花々の香りと、ベルガモットが香るアールグレイティーが織りなす上品な味わいが魅力です。まるで秋のお花畑にいるような気分に浸れる一杯で、日常のひとときを華やかに彩ってみませんか？

ラベンダー香る「スターバックス® ティーラテ」で癒しのひととき

秋の訪れを感じさせる「スターバックス® アールグレイブロッサムティーラテ」は、ラベンダーの香りがふんわりと広がる華やかなティーラテ。

ベルガモット香るアールグレイに、キンモクセイなど秋の花々を重ね、ミルクの優しい甘みで包み込みました。

飲むたびに心までやわらぐような、上質でフローラルな味わいが楽しめます。

華やかで上品なデザインとおすすめフード

パッケージはラベンダー色を基調に、花々を散りばめた華やかで上品なデザイン。手に取るだけで気分が上がるような、エレガントな印象に仕上がっています♡

商品開発担当者おすすめのペアリングは「メロンパン」。花の香りと甘いバターの風味が溶け合い、より豊かな味わいを楽しめます。

発売情報＆商品詳細

スターバックス® アールグレイブロッサムティーラテ



価格：219円（税込）

容量：200mlカップ

賞味期限：18日間

発売日：10月14日（火）

取扱店舗：セブン‐イレブン／イトーヨーカドー／ヨークベニマル／ヨークマート／ヨークフーズ／ヨークプライス／天満屋ストア／ゆめタウン／ゆめマート／ゆめテラス／ゆめモール／ユアーズ／マルヨシセンター

※一部店舗では取扱いのない場合があります。

秋のご褒美に♡香りで満たされるティータイムを

秋らしいやさしい香りに包まれる「スターバックス® アールグレイブロッサムティーラテ」は、忙しい日常の中に小さな癒しをもたらしてくれる一杯です。

お気に入りのスイーツと合わせて、花の香りが広がる上質なティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか？