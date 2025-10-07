人気YouTuberの妻、“はち切れそう”なおなか丸見えマタニティフォト公開「かんわいすぎ！」「もうすぐですね」
YouTuberグループ・ハイサイ探偵団のひっちゃソさんの妻でモデルの大森みちさんは10月4日、自身のInstagramを更新。マタニティフォトを披露しました。
【写真】大森みちの美しいマタニティフォト
続けて、最後の妊婦を記念におさめたくて、今回どんなテーマにするか迷ってて、仲良しstylistのチネンちゃん に声かけてもらって完全にお任せしました。ありがとう」と、知人のスタイリストへの感謝の気持ちを明かしました。
ファンからは、「おめでとうございます」「かわいいー」「めちゃくちゃ可愛いです」「もうすぐですね！素敵なフォト」「めっちゃかわいぃ〜 天使ちゃんの誕生が楽しみです」「かんわいすぎ！！！！！！」と、称賛の声が多数寄せられています。
「めちゃくちゃ可愛いです」大森さんは「maternity photo（マタニティフォト）」とつづり、7枚の写真を投稿。真っ白い衣装を着て、大きなおなかがあらわになったマタニティフォトです。シアーニットのトップスとバルーン型のショートパンツ姿にファーの帽子をかぶった秋っぽさも感じるおしゃれなスタイルを披露しています。
