ロッテ、植田のプロ初安打記念グッズを受注販売「これからも泥臭くヒットを1本1本積み重ねていきます」
ロッテは7日、本日12時00分からマリーンズオンラインストア限定で植田将太捕手のプロ初ヒットを記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。
植田選手は9月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に8番キャッチャーで先発出場し、3回裏の攻撃で東北楽天先発の岸孝之投手からセンター前へのプロ初ヒットを記録した。今回、直筆サイン入りフォトファイルや記念ボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされている。
販売はマリーンズオンラインストアにて本日10月7日（火）12時00分から13日（月・祝）23時59分まで受注。
▼ 植田将太捕手コメント
「この度、僕のプロ初ヒットを記念したグッズが販売されることになりました。“継続は力なり”これからも泥臭くヒットを1本1本積み重ねていきます。最初で最後となるこの記念グッズを手に取っていただき、これからも熱いご声援をよろしくお願いします」
▼ 植田将太捕手 プロ初ヒット記念グッズ 商品一例
・直筆サイン入りフォトファイル：17,000円（99セット限定、証明書付き）
・直筆サイン入りボール（29セット限定、証明書付き）：50,000円
・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円
・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ、カラー:ブラック/ホワイト サイズ：S、M、L、XL）：3,800円
・フェイスタオル：2,000円（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）
・記念ボール（ケース付）：2,100円
・アクリルスタンド：2,300円
・トートバッグ：3,800円
※全て税込み
※その他詳細や商品ラインナップは球団公式ホームページにて。