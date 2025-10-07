岡山県玉野市の「常山女軍」の石仏などを足蹴りして倒したとして、男子高校生（17）がきょう（7日）逮捕されました。

【画像を見る】倒された常山女軍の慰霊碑 石仏など （岡山・玉野市）

礼拝所不敬の容疑で逮捕されたのは、倉敷市の高校2年生（17）です。



警察によりますと、男子高校生は他の男子高校生らと共謀し、5月31日午前１時から午前３時ごろまでの間、玉野市の常山城跡に建立されていた石仏などを足で蹴って倒すなどした疑いです。調べに対して男子高校生は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

事件の端緒は？

この事件は今年5月、倉敷市の会社員の男（22）と男子高校生３人が玉野市の常山城跡に建立されていた常山女軍の慰霊碑及び石仏44基を足蹴りするなどして倒したというもので、先月、会社員の男（22）と今回逮捕された高校生とは別の男子高校生（1年生・当時17）の2人が逮捕されていました。



会社員の男は先月26日付けで礼拝所不敬の罪などで起訴されていて、男子高校生（1年生・当時17）は家裁に送致されています。



警察はこの2人とは別に、今回逮捕された男子高校生（2年生・17）と別の男子高校生（1年生・16）が関わっていたとみて捜査を続けていました。



警察は男子高校生（1年生・16歳）についても、引き続き任意で捜査を続けているということです。

常山女軍とは？

常山城は戦国時代、毛利氏に攻められ落城の時、城主の妻、鶴姫と侍女あわせて35人が鎧をまとい敵陣に切り込みますが、願いかなわず、鶴姫は城に戻り自害したと伝えられています。慰霊碑は常山女軍の霊をなぐさめるもので、毎年、地元の人たちが供養祭を開いています。