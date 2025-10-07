「プレミアムパーカー」OWHT／BLK（各2万3980円）　※価格は税込み

　「SNIDEL（スナイデル）」は、10月8日（水）12時00分から、ハローキティとのコラボレーションアイテムを、全国の店舗やオフィシャルオンラインストアなどで発売。期間限定でオープンしているLIMITED STORE「SNIDEL TOKYO AOYAMA」では、10月4日（土）から先行発売中だ。

■トレンド感たっぷりなラインナップ

　今回登場するコラボコレクションは、ハローキティのトレードマークでもあるリボンをテーマに、ギフトボックスからハローキティが覗く愛らしいデザインや限定タグをあしらったアイテム全11型。

　ラインナップには、コラボ限定ワッペンや相良刺しゅうを施したボア素材の「プレミアムパーカー」が渋谷パルコ店限定カラーを含む3色で用意されるほか、袖のベロアリボンが特徴的な「レースアップパーカー」など秋冬シーズンに活躍するアイテムが並ぶ。

　そのほか、サイドのレースアップディテールがキュートな「レースアップパンツ」や、ドロップショルダーの「スウェットプルオーバー」、トレンド感のある「アーガイルカーディガン」、カレッジライクな「ケーブルプルオーバー」なども展開。

　さらに、総柄プリント生地を使用したスペシャルな「インナーセット」や、スエード調の生地にボアをあしらった「バッグ」、「SNIDEL」の洋服をまとったキティの「チャーム」、「イヤーマフ」、「ヘアピンセット」など、ここでしか手に入らないアイテムが勢ぞろいしている。