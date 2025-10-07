■台風22号(ハーロン)

2025年10月7日9時45分発表 気象庁

7日9時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 強い

存在地域 日本の南

中心位置 北緯26度55分 (26.9度)

東経138度40分 (138.7度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 85 km (45 NM)

15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)

西側 220 km (120 NM)

8日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯29度20分 (29.3度)

東経136度35分 (136.6度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)

9日9時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 八丈島の南西約120km

予報円の中心 北緯32度20分 (32.3度)

東経138度55分 (138.9度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)

最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)

10日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯33度50分 (33.8度)

東経148度20分 (148.3度)

進行方向、速さ 東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)

11日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯35度00分 (35.0度)

東経164度05分 (164.1度)

進行方向、速さ 東 60 km/h (33 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

暴風警戒域 全域 590 km (320 NM)

■日本への影響

台風第２２号は、７日３時には日本の南にあって、西北西へ進んでいます。伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、９日は、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒し、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

［気圧配置など］

台風第２２号は、７日３時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径５５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風は、発達しながら、７日は日本の南を北西へ進み、８日は進路を次第に北東に変え、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するおそれがあります。また、前線が８日にかけて、東海道沖から日本の東にほとんど停滞し、９日は日本の東にほとんど停滞する見込みです。

このため、伊豆諸島では８日は非常に強い風が吹き、海上ではうねりを伴って大しけとなり、９日は、さらに風が強く波が高くなり、猛烈な風が吹いて猛烈なしけとなるおそれがあります。９日は、関東地方でも非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなる所があるでしょう。また、台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、伊豆諸島では８日から９日にかけて、大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所がある見込みです。



［防災事項］

伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、８日はうねりを伴う高波に警戒し、９日は、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の全国の天気

