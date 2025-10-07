¡Ö¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ´¤ÎÂ¸ºß¡×ÆüËÜ¿ÍDF¤ÎÂàÃÄ¤ò±ÑÌ¾Ìç¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀË¤·¤à¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥é¥Ö´Ø¿´ÊóÆ»¤Ë¡ÖÈà¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×
¡¡ÉÚ°Â·òÍÎ¤ÎÉü³è¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¸ÅÁã¤ÇÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤À¡£
¡¡ºòµ¨¡¢ÉÚ°Â¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½Ð¾ì£±»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Åß¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÉ¨¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¤Ë½ªÎ»¡£¤½¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò£±Ç¯»Ä¤·¤Æ²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÌ¾Ìç¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÚ°Â¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¸½¾õ¤òÃ²¤¯À¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î26ºÐ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£¼Â¸½¤·¤¿¤é¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥±¥¬¤Ç¼º¤Ã¤¿Ì¾¼ê¤¬Æ±¤¸¥ê¡¼¥°¤ÎÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØJust Arsenal News¡Ù¤Ï10·î£µÆü¡¢¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤Ïµ©Í¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤À¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÇÅ¬±þÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¡£¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Àï½ÑÅª¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÈà¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥È¥ß¥ä¥¹¤ÏºÆ²þ³×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¥±¥¬¤ÎÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ç³èÌö¤·¤¿ÉÚ°Â¤À¤±¤Ë¡¢¼éÈ÷¤Î¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¯¹ë¤âÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆËÜÅÄ·½Í¤¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤Î´Ø¿´¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÉÚ°Â¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
