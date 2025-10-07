◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に勝利し、2連勝でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。3点リードの9回に救援陣が打ち込まれて1点差に迫られたが、最後は佐々木朗希投手（23）が試合を締め、逃げ切った。

7回にスミス、大谷の適時打などで4点を奪い、4―1で迎えた最終回、マウンドに上がったのはトライネンだった。ただ、NHK BSで解説を務めた小早川毅彦氏は「私は佐々木朗希の方が良かったんじゃないかと…」と回の頭から佐々木を投入すべきではとロバーツ監督の采配を疑問視した。

続けて「3点差あるので“トライネンでも大丈夫だろう”という考えでトライネンなら、3点差あるなら佐々木朗希なら万全だという考えが必要」とレギュラーシーズン終盤から安定感を欠いている救援陣だからこそ、急造でもポストシーズンで好投を続けている佐々木を起用すべきと理由を語った。

結果的にトライネンは3連打を浴びて2点を失い降板。4―3の無死二塁で左腕・ベシアが登板もベーダーに左前打を浴びるなど、2死一、三塁で降板。一打同点の絶体絶命のピンチで佐々木がマウンドに上がり、最後はナ・リーグ首位打者ターナーをニゴロに打ち取って逃げ切り勝ちを収めたが、後味の悪い試合となった。