タレントでモデルのpeco（30）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。7歳の息子について明かした。

pecoは「土日ともにお仕事っていうのが2週連続で続いていたからか、“ママとお出かけしたい”と言ってくれた息子。ちょうど今日は息子の学校が早く終わる日やったから、イクスピアリで今だけやっている、わたしも息子もだいすきな『リメンバー・ミー』を観てきた」とコメントし、息子と東京ディズニーリゾートに隣接するショッピングモールでディズニー映画のリバイバル上映を鑑賞をしたことを報告。

映画鑑賞中には「わかってはいたよ泣くことはもちろん！わかってはいたけど、ひさしぶりにあんな泣いたわってくらいもう大号泣」「周りからも鼻をすする音が聞こえてきてそれにもなんか胸がギュッとなったし、ちらっと隣の息子を見てみると、息子も泣いていて思わず手握ったよね。笑（息子が映画を観て泣くって今回がはじめてで、成長を感じた）」と息子の成長を実感した出来事を振り返った。

さらに、「ママココがヘクターを思い出すシーンから、死者の国で再会できるシーン、そして生きているみんなも死者のみんなもいっしょに歌い踊るラストまで、あたたかくて涙が止まらん止まらん。これまで何回観たかわからんけど、やっぱりほんまに、ほんまにほんまに、最高傑作やなぁ こんなにも幸せな涙があふれる映画ない」とした上で、「密かに思っていたけれど、ここに書いちゃおう。わたしいつか、『リメンバー・ミー』を作ってくれた方に、感謝の気持ちを伝えるのが夢！」と明かした。

続けて「そんな日を夢みて、英語学習もまたがんばらないと、とさえ思えちゃう。そしてそうこの写真は、映画のあと、息子が行きたいと言ってくれたレインフォレストカフェにて、息子が知らぬ間に撮ってくれていた泣き腫らしたわたし。笑 明日は目が腫れそうや」と息子が“知らぬ間に”撮影したという自身の姿も公開した。

この投稿に、フォロワーからは「私も映画また観よう！」「pecoちゃんの夢が素敵！」「リメンバーミーは素晴らしい作品ですよね」「今日、私もイクスピアリでリメンバーミーをみて号泣」「映画を観て涙する息子さん、感受性豊かで優しい子なんだな〜と思いました」「緒に出かけたいって言ってくれて、映画を見に行ったり、きっと忘れられない思い出になりますね」といった反響が寄せられている。