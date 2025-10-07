「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−４ドジャース」（６日、フィラデルフィア）

５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、ドジャースが１点差で逃げ切って２連勝。リーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。

３点リードの九回は３番手で登板したトライネンが背信投球。先頭から３連続長短打で２点を奪われ、なおも無死二塁で左腕ベシアが登板し、２死一、三塁までこぎつけた。ここで佐々木朗希投手が登板。一打同点の場面で佐々木は強打者ターナーを１ボールからの２球目、１５９キロの内角速球で二ゴロに打ち取った。

処理した二塁・エドマンの一塁送球はワンバウンドとなったがフリーマンがうまく捕球。フリーマンはそのままベース脇に横たわった。

その瞬間、自身２セーブ目となったマウンドの佐々木は安どの表情。大谷もベンチを飛びだし、笑顔でナインを出迎えた。

この回は無死二塁でストットの送りバントに三塁・マンシーが猛然とチャージ。三塁ベースカバーに入った遊撃・ベッツに送球して二塁走者をタッチアウトにする勝負をかけた好守備もあった。試合後、途中出場で最後のマスクをかぶったスミスは「ササキは直球で勝負した。そしてフリーマンが素晴らしいプレーを見せて見事に勝つことができた」と全員で守り抜いた最終回を振り返った。