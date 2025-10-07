中川翔子、“9日で14キロ”体重激減に驚き おなかに変化も「これはまさかの…」
9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が7日、自身のインスタグラムを更新し、体重の変化を明かした。
中川翔子
6日に我が子との3ショット写真などを添えて「無事に双子と退院しました！！！！！」と報告していた中川。
この日は、絵日記や我が子とともに寝ている写真などをアップし、「退院した日に、双子と初めて外の空気を吸った瞬間。9日で14キロ体重が違う自分にびっくり。一週間前にはお腹の中にいた双子と川の字で寝た不思議」と近況を紹介。
絵日記の中でも「14kgも変わるとひざはラクに…」などと記し、さらに「これはまさかの」「おへそまわりに…」「産後、おなかがちぢむときにいきなり妊娠線!? ギャー」などとおなかの変化も明かした。
そして、「毎日の新しい気持ちを絵日記にするのがいまのストレス発散と双子へのいつかのプレゼント」とつづった。
中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。
