¡¡¡Ö¤¿¤é¤³¡¦¤¿¤é¤³¡¦¤¿¤é¤³¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¾®³ØÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¥°¥ë¥ß¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿½÷Í¥¤Î»ÖÂ¼ÎèÆá¤¬£·Æü¡¢Âè£±»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿¤â¤ä»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡¢¡¢¤ªÊ¢¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡º£Ç¯¤Ï£±·î¤«¤é¤º¤Ã¤ÈË»¤·¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¤Þ¤µ¤«¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç¼ø¤«¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡¡¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡É½Ð»º¡É¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤¤»ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¡¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¹¤®¤ëÃ¶Æá¤¬¤â¤Î¤¹¤´¡¼¤¯ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¡°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö½Ð»ºÍ½Äê¤ÏÍèÇ¯¤Î£²¡¥£³·î¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇºÇ¶á¤Ï´Å¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê²È¤Ç¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤¯´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤ÊÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁÇÅ¨¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¤¿¤é¤³¤Î¤«¤Ö¤êÊª¤ò¤·¤¿¡Ö¥¥°¥ë¥ß¡×¤Ï¥ì¥Ê¤È¥Ï¥ë¥«¤Î£²¿ÍÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¤¿¡Á¤é¤³¡Á¡¢¤¿¡Á¤é¤³¡Á¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬£Ã£Í¤ÇÂç¼õ¤±¤·¡¢£°£¶Ç¯¤Ë£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤ËÂè£´£¸²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»ÒÌò½Ð¿È¤Î»ÖÂ¼¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÂ´¶È¸å¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡ÖÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¡×¡ÖÀïÎÏ³°ÁÜºº´±¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯²º¤ä¤«¤ÊÈà¤È¤ÎÆü¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÌÀ¤ë¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£