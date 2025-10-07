◇ナ・リーグ 地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区シリーズ（DS）第2戦にリリーフ登板。2日（同3日）のワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦のレッズ戦から、3試合連続の登板。今ポストシーズン（PS）2試合連続の2セーブ目を達成した。1点差を死守し、現地放送席からは期待の声が上がった。

この日、スポーツ専門局「TNT SPORTS」が試合を中継。実況はブライアン・アンダーソン氏、解説は元ブレーブスで2005年にゴールドグラブ賞（外野手部門）を受賞したジェフ・フランコア氏が務めた。

アンダーソン氏は登板準備に入った佐々木が映像に映ると「今まさに、あらゆるドラマが起きています」と興奮気味に実況。

そして佐々木は4―3の9回2死一、三塁の場面でマウンドへ。ナ・リーグ首位打者のターナーを相手に初球はスプリットから入った。「スプリット！それは佐々木にとって最高の球種の一つです」と説明。

続く2球目、99.3マイル（約159.8キロ）直球で二ゴロに仕留め、チームを勝利に導いた。「フレディ・フリーマンがすくい上げ、そして。試合終了です。なんてことだ！ゴールドグラブ級のプレーが、ドジャースを救いました」と実況。フランコア氏も「ワオ！なんてことだ」と劇的勝利に声を上げた。