“グラビア界の至宝”鈴木聖、バストトップの限界表現で「聖域」解禁 一糸まとわぬカットも
“グラビア界の至宝”と呼ばれる俳優・モデルの鈴木聖（すずき・たから）が、グラビアデビューから約6年間あたためてきた1st写真集『Sanctus（サンクタス）』を、11月28日に小学館より発売する。
【写真】「聖域」に踏み込んだ衝撃的な内容に 美ボディを披露する鈴木聖
撮影の舞台は初夏の北海道。奇岩が並ぶ浜辺や静かな湖畔など、雄大な自然の中で健康的な美ボディを惜しみなく披露。透明感のある笑顔から、25歳を迎えた大人の艶やかさまで、多面的な魅力を収めている。
ホテルのベッドルームでは、ワインレッドやパープル、イエローのランジェリーに身を包み、しっとりとした色香を表現。バスルームでは、一糸まとわぬヌーディなカットで87センチのGカップボディを披露し、息づかいが伝わるようなリアルな瞬間を切り取った。
本作で特筆すべきは、これまで封印してきた“バストトップの限界表現”への挑戦だ。4つのシーンで布越しにシルエットを見せる演出が取り入れられ、鈴木の表現者としての覚悟と新境地を感じさせる仕上がりとなっている。
鈴木は「この度、私の1st写真集が発売されることになりました！ずっと目標にしていたので、叶って本当にうれしいです。今回、ロケ地として選んだ北海道では、霧がかった山や湖や苔の生えた道など自然豊かな場所で撮影してきました」。
「どれも幻想的な写真でお気に入りです。今回は今までで一番しっかり露出しています！ 今までの私のグラビアを見ていた方は本当にびっくりするかもしれません。グラビアを始めて約6年の集大成だと思える素敵な作品になりました！ぜひ楽しみに待っていただけるとうれしいです」とコメントしている。
