滝沢眞規子、秋らしい“愛情弁当”を披露「美味しそう」「私もこんなん食べたい」「販売して欲しいです！」
モデルの滝沢眞規子が6日、自身のインスタグラムを更新。栄養満点な“愛情弁当”を公開した。
【写真】「美味しそう」食欲そそる滝沢眞規子の手作り“愛情弁当”
滝沢は「今日は桜エビと新生姜のご飯と牛肉のしぐれ煮、あとは作り置きです 久しぶりのお弁当でもいつもとそう変わりないけど、作って喜んでくれる人がいるのは楽しい」とつづり、彩り豊かで食欲をそそる弁当を披露している。
お店で売られているような盛り付けに、ファンからは「タキマキ弁当、販売して欲しいです！」「レシピ知りたいです」「栄養満点で美味しそうです」「今日も美味しそうなお弁当ですね 私もこんなん食べたい」などの声が寄せられている。
