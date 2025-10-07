´¥µ®»Î¤ÎÌî½§¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô»þÂå¤Î±½¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿¡Ö£±Æü£·»þ´ÖÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡½¡½¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
¡¡2005Ç¯ÅÙ¡ÊÂè84²óÂç²ñ¡ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¼¢²ì¸©Î©Ìî½§¹â¹»¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤À¤Ã¤¿´¥µ®»Î¡Ê¸½¡¦À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤ÏÍâÇ¯¡¢£³Ç¯À¸¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¾ï¤ËÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Îý½¬²ñ¾ì¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Á°Ç¯ÅÙ¤ÎÂç²ñ¤Ç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÈäÏª¤·ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ìî½§¤ÎÌ¾Á°¤ÏÁ´¹ñ¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ë¤Ï¼èºà¿Ø¤¬Ë¬¤ì¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Åö»þ17ºÐ¤Î´¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å°µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é²¶¤Ï¡Ø£±¸Ä¾å¤Î¿Í¤é¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬°Ê³°¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¥×¥íÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃíÌÜ¤âÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡´¥¤ÈÆ±¤¸³ØÇ¯¤«¤é¤Ï¤Î¤Á¤Ë£´Ì¾¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç³ØÂ´¶È¸å¡£¹âÂ´¤«¤é¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ï´¥¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤ë¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¡¢´¶¾ð¤¬¤µ¤µ¤¯¤ì¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤ëÆü¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿´äÃ«ÆÆ¿Í¥³¡¼¥Á¤È¤â¤á¤´¤È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£²¶¤¬¥¬¥¤ó¤Á¤ç¤À¤Ã¤¿¤±¤Ç¡×
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï´äÃ«¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÌî½§¹â¤ËÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤º¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÃý¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡£º£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦´äÃ«¥³¡¼¥Á¤òÊé¤Ã¤ÆÌî½§¤ËÍè¤¿¡£¤·¤«¤·Åö¤Î¥³¡¼¥Á¤¬Îý½¬Ãæ¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´¥¤Ï·ã¤·¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ù¹¤Í¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ê¤ó?¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¥ì¤¿¤é¥¥ìÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡ª¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢11·î¤Ë¤ÏÈô¤Óµé¤Ç£Õ¡Ý21ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¹â¹»£³Ç¯À¸¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¡£¤½¤ì¤Ï±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë½Å°µ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡ÖÌî½§¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¡¢¼þ°Ï¤Ï¤¤¤ä¤¬¾å¤Ë¤âÁ°Ç¯¸«¤»¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬Â´¶È¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇ°¡¢²¶¤À¤±¤Ç¤â°ã¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ú¼«¼çÎý¤Ç²È¤ËÃå¤¯¤Î¤¬Ìë¤Î23»þ¡¢24»þ¡Û
¡¡¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÄ·¤Í½ü¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´¥¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£Ìî½§¹â»þÂå¡¢¤³¤ó¤Ê±½¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´¥µ®»Î¤Ï£±Æü£·»þ´Ö¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÃ¹¤¨¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤·¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤¬°ìÈÖÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Îý½¬¤·¤Æ¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÙÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤ëÆü¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¼«¼çÎý½¬¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÉáÄÌ¤ÎÎý½¬¤ÎÆü¤â£³»þ´Ö¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¤¿¸å¡¢¼«¼çÎý¤Ç¤Þ¤¿£³»þ´Ö¡¢£´»þ´Ö¤È¤«¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¡£Á´ÂÎÎý½¬¤¬16»þ¤«¤é¤Ç¡¢½ª¤ï¤ë¤Î¤¬18»þº¢¡£¤½¤³¤«¤é¼«¼çÎý¤·¤Æ¡¢²È¤ËÃå¤¯¤Î¤¬Ìë¤Î23»þ¡¢24»þ¤È¤«Á´Á³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤â¡¢Îý½¬¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÎý½¬¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö£±Ç¯¤Î»þ¤Ë¡¢Á´Á³»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îý½¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤È¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î¼¢²ì¸©Í½Áª¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤é´¥¤Ï´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ½Áª¤ÇÉé¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ì¡© ¤³¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤Æ¤¿¤é¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤ï¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£Á´¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤»¤Ê¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤ä¤ó¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¢¤«¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í°ìÇÜÎý½¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢´¥¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡£¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤·»Ï¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ú¤Ò¤È¤ê¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Û
¡¡¤Ò¤È¤ê¤ÇÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´¥¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î»þ´Ö¡¢²¶¤À¤±¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Êµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×
¡¡Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ´Ö¤³¤½¤¬¡¢´¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¼«¼çÎý¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê´¥¤Î¹â¹»À¸³è¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼°ì¿§¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¡¢²¿¤«¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¤¤¤¿¡£Æ±¤¸Ãæ³Ø¤Î»Ò¤Ç¡¢¹â¹»£²Ç¯¤Î»þ¤ËÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤ËÎý½¬¤òµÙ¤ó¤Àµ²±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡£°ìÆü¤À¤±¡£³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï°ìÆü¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Îý½¬¤òµÙ¤ó¤À¤Î¤Ï³Ø¹»¤ÇÁÆÁê¤ò¤·¡¢¡ÖÉô³è¤Ë½Ð¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤À¤±¡£¤·¤«¤·±¿¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï±«¤ÇÎý½¬¤â·Ú¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±«¤ÇÂç¤·¤¿Îý½¬¤Ç¤¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÆü¤À¤±µÙ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ²±¤â¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£Ìî½§±Ø¤Î¡Ê³Ø¹»¤È¤Ï¡ËÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¡¢100±ß¤Ç¤¿¤³¾Æ¤¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥±¥¬¤â¤·¤¿¡£´Ú¹ñ±óÀ¬¤ÇFC¥½¥¦¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¡¢ºï¤é¤ì¤ÆÂ¼ó¤òÄË¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤¹¤°¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢Ä¾¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¹ñÂÎ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¶Ë¤á¤Ä¤±¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¹â¹»£²Ç¯¤Î»þ¡¢Áª¼ê¸¢¤Î¼¢²ì¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç¾¡¤Á¡¢Èá´ê¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ë´î¤Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢·è¾¡Àï½ªÎ»¸å¡¢´¥¤ÏÌî½§¹â¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÎý½¬¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬"±Ê±ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾®ÁÎ"¤Ç¤¢¤ë¡¢´¥µ®»Î¤Î¿¿¹üÄº¤À¡£
¡Ö²¶¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Å¬Åö¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ø¹â¹»»þÂå¤ÏÎý½¬¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢°Õ³°¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìî½§¹â»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡¢²¶¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤È¡ØÎý½¬¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢´¥¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»£³Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¼«¼çÎý¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢ÌÛ¡¹¤È¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¡½¡½¡£¤½¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î´¥µ®»Î¤ò·Áºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´¥µ®»Î¡Ê¤¤¤Ì¤¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
1988Ç¯£¶·î£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô½Ð¿È¡£Ìî½§¹â¹»¤Ç¤Ï£²Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Â´¶È¸å¡¢²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤Ë²¤½£¤Ø¡£¥Ü¡¼¥Õ¥à¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê°Ê¾å¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥¨¥¤¥Ð¥ë¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¡Ê°Ê¾å¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤Ë£ÃÂçºå¤ØÌá¤ë¡£2022Ç¯¤«¤é¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï2018Ç¯¥í¥·¥¢£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·³èÌö¡£