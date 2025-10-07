「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１０時現在で、白鳩<3192.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



７日の東京市場で、白鳩は前日終値近辺で小動き。ただ、日足チャートでは足もとで５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現していることや、１０日に２５年１１月期第２四半期累計（３～８月）単独決算の発表を予定していることが買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、７月１１日に発表した第１四半期の単独決算は、売上高が前年の同期間と比べて３．１％減の１２億６６００万円、営業損益は４９００万円の赤字（前年同期間は２９００万円の赤字）で着地。通期業績予想については売上高４８億５３００万円（今期は決算期変更による９カ月決算であるため前期との比較なし）、営業損益は２１００万円の黒字とする従来見通しは据え置いた。



出所：MINKABU PRESS