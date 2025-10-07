古川琴音＆北村匠海が夫婦役！浜辺美波×目黒蓮W主演映画『ほどなく、お別れです』キャスト解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浜辺美波と目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）より、古川琴音と北村匠海の出演が発表された。

■北村匠海、本作で初共演となる目黒蓮は「声が魅力的」

誰にでもやってくる、永遠のお別れ。決して避けては通れない“悲しみ”を明日を生きる“希望”に変えるため、“最高のお見送り”を目指す清水美空（浜辺美波）と漆原礼二（目黒蓮）のふたりが、葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿を描く本作。

今回解禁されたのは、出産を目前に控え、我が子の誕生を夫婦で待ちわびていた矢先、歩道橋からの転落事故で、ある日突然、妻とお腹の子を亡くしてしまう柳沢家のキャスト。妻・柳沢玲子役に古川琴音、夫・亮太役に北村匠海の出演が決定した。

明るく朗らかな妻・柳沢玲子を演じるのは、『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022年）以来の三木孝浩監督作品への出演となる古川琴音。「またご一緒できることを楽しみにしておりましたが、蓋をあけてみると、起承転結の“起”にあたる本作の導入部分の大切なお話を任せてもらえたので、これは一筋縄ではいかないぞと気合を入れて挑ませていただきました」とオファーがあったときの心境を明かしている。

夫を残し若くして亡くなるという難しい役どころに関しては、「若くして亡くなった玲子は、端から見ると『もったいない』『かわいそう』『残念』という気持ちになることが多いと思うけど、私は、玲子は最愛の旦那さんに出会い、子どもを授かることもできて、未来に希望を抱いていた幸せな人だったと思っています。だからこそ、『私は幸せだよ、だから安心して自分たちの人生を歩んでね』というメッセージが伝わるといいなと思いながら演じました」と大切な人を残していく側の気持ちに寄り添い、残される遺族への希望を込めながら演じたと語っている。

また、夫役の北村とは初の夫婦役ながらも4度目の共演となる本作では、遺族と故人という役柄から会話を交わすシーンは少ないものの、「亮太のことを話すときは自然と北村さんの顔を想像しながら演じることができました」と、これまでの共演経験から、相手を想いながら演じられたとコメント。

他にも、目黒とは『海のはじまり』（フジテレビ/2024年）で以前に共演があったことからも「濃い役柄でご一緒してきたこともあり、信頼関係はできていたので、楽しくのびのびと演じることができました」と複雑なシーンに向き合いながらも、心地よい現場だったと印象を語っている。

そして、先日最終回を迎えた連続テレビ小説『あんぱん』（NHK/2025年）では、夢を追い続ける夫婦を演じ切った北村匠海が、本作では妻と子どもを一度に失い、たったひとり取り残され、現実を受け止められないまま葬儀を迎える夫・柳沢亮太を演じる。

これまでにも『君の膵臓をたべたい』（2017年）、『君は月夜に光り輝く』（2019年）で春名プロデューサーと、『思い、思われ、ふり、ふられ』（2020年）で三木監督と作品を共にしてきた北村は、今回のオファーに関して「正直、最初は自信がありませんでしたが、三木監督と春名プロデューサーから『北村匠海にしかできない』と言っていただき、20代前半に自分の血となり肉となったものをお二人が求めていると感じたので、やらせていただこうと思いました」と出演を決めた想いを吐露。

これまでのふたりの作品でも大事な人を失う役が多かったという北村は、「カメラの前で自分の大切な人を想い、感情的になるという経験を久しぶりに味わいましたし、現場の空気感もどこか懐かしく感じられました」と、これまでに自分が演じてきた作品を思い起こしながら演じたことを語っている。また、本作で初共演となる目黒については「声が魅力的で、『ほどなく、お別れです』という言葉を聞いたときは、心に残る、感じるものがあり、この作品を作り上げるうえで欠かせない存在だなと思いました」と葬儀の区切りとなる漆原のセリフについて絶賛のコメントを寄せた。

喪主をするのが困難なほど憔悴しきった亮太に向き合う美空と漆原。ふたりは柳沢家の夫婦の思いをどのように繋ぎ、葬儀を執り行うのか？ 幾度も共演を重ねてきた古川と北村が紡ぐ、本作の入口となる夫婦愛の物語に注目だ。

