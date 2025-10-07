元宝塚歌劇団娘役で女優の真衣ひなの（33）が6日、自身のインスタグラムで、結婚を発表した。

「新しい章が、静かに始まりました」と記し、「『隣で笑っていてほしいです』そう言ってくれた人と人生を歩きはじめました」と報告。「多くを望まれることも 変わることを求められることもなく ありのまま、私らしくいることを 何よりも喜んでもらえる生き心地のよさは じんわりと、人生になめらかに溶け込んで、気付けば同じ明日を描くことがとても自然なことになっていました」とつづった。

「特別な始まりというよりは何気ない、穏やかな日常の延長線上に少し前に入籍いたしました」と結婚したことを明かした。

「十代の頃から芸の道に進み、沢山のご縁と応援に支えられて今の私があります。本当に、ありがとうございます」と感謝。「どのようなタイミングでお伝えするのが良いか ゆっくり考えながら過ごしているうちに時が経ってしまい その間に直接お伝えできた方もいれば、この投稿で知っていただいた方もいらっしゃるかと思いますが どなたにも感謝の気持ちに変わりはありません」と記した。

「退団を機に始めたこのInstagramは、私の人生のひとこまを綴る日記帳のような場所。読者でいてくださる画面越しのあなたの存在がいつもそっと背中を押してくれます。どうか、これからも変わらずあたたかく見守っていただけたら嬉しく思います」と呼びかけた。

真衣は2009年、宝塚歌劇団に95期生として入団。宙組公演で初舞台を踏み、その後、星組に配属。2016年の退団後は、女優、司会、イラストレーターなど幅広く活躍している。