佐々木朗希9回ピンチを2球で打ち取り2試合連続のセーブ！大谷翔平タイムリーのドジャースがフィリーズに連勝　地区シリーズ突破へ王手

◆ナ・リーグ 地区シリーズ第2戦 フィラデルフィア・フィリーズ3−4ロサンゼルス・ドジャース 6日（日本時間7日午前7時8分試合開始、シチズンズバンクパーク）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは6日（日本時間7日）、フィリーズと敵地で地区シリーズ第2戦に臨み、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。7回にタイムリーヒットを放った。

ワイルドカードシリーズでレッズに2連勝し、ナ・リーグ東地区優勝のフィリーズと3戦先勝の「地区シリーズ」を争うドジャースは、4日の第1戦で5−3と逆転勝ち。「1番投手・DH」で先発した大谷は6回3失点、9奪三振で勝利投手となり、2点差の9回に登板した佐々木朗希投手（23）が無失点に抑えてメジャー初セーブをマークした。大谷の打撃成績は4打数無安打1四球、三振4だった。

ドジャースの先発は今季5勝4敗・防御率2.35のスネル投手。一方のフィリーズは今季15勝7敗・防御率3.92のルサルド投手が先発した。

大谷は1回表の第1打席、カウント2−2で6球目の外角低めチェンジアップを見逃し三振。3回表1死走者なしで迎えた第2打席は初球のやや内寄りの直球を打ってセカンドゴロに倒れた。

0−0のまま迎えた6回表、1死走者なしで大谷の第3打席、カウント2−2でやや外寄りのチェンジアップを引っかけてファーストゴロ。

7回表、ドジャースは3番テオスカー・ヘルナンデスのヒットと4番フリーマンの二塁打で無死2、3塁のチャンスを作り、フィリーズはルサルドから2番手カーカリングに継投。1死2、3塁となって6番キケ・ヘルナンデスのショートゴロが遊撃手のフィルダースチョイスを誘い、3塁からT・ヘルナンデスが際どいタイミングでホームイン。フィリーズがチャレンジしたが判定は覆らず、ドジャースが1点を先制した。2死満塁となって9番ウィル・スミスがセンターへ2点タイムリーを放ち3−0。

2死1、2塁で大谷の第4打席を迎えたところで、フィリーズの投手は3番手ストラームに交代。カウント0−1で2球目のシンカーを打ってライト前へ抜けるタイムリーヒット。待望の地区シリーズ初安打でドジャースがリードを4点に広げた。

ドジャースは7回からシーハンが2番手で登板。8回裏1死走者3塁で1番ターナーがセンターへタイムリーを打ってフィリーズが1点を返す。

9回表、フィリーズは守護神デュランが登板。2死1、2塁となって大谷の第5打席、カウント2−2から内角低めのナックルカーブを空振りして三振に倒れた。

9回裏、ドジャースは3番手でトライネンが登板。連続ヒットで無死2、3塁のピンチを招くと、6番カステラノスがレフトへタイムリー二塁打を放ち3−4と1点差に。無死2塁となってドジャースは4番手ベシアにスイッチし、2死1、3塁となったところで5番手で佐々木朗希投手（23）が登板。1番ターナーを2球でセカンドゴロに打ち取り、ドジャースが1点を守り切って4−3で勝利した。

大谷は5打数1安打、打点1、三振2の成績。佐々木が2試合連続となるポストシーズン2セーブ目をマークした。