Mrs. GREEN APPLE、オレンジの差し色コーデ CMに楽曲書き下ろし 綾瀬はるかが絶賛「最高でした」
俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLE（大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗）が7日、都内で行われたキリンビールの『未来に向けた、次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」』に参加した。
【写真】爽やか…差し色のオレンジがよく似合うMrs. GREEN APPLE
Mrs. GREEN APPLEは新CMのテーマソングである楽曲「GOOD DAY」を書き下ろし。CMにも出演している。綾瀬は「曲が最高でした」と絶賛していた。また、ミセスの3人はブランドのカラーにあわせ、オレンジの差し色コーデで華やかに登場していた。
「キリングッドエール」は7日から発売。6人が出演する新テレビCMは7日から全国で放映される。
