イスラエルで拘束後スペインに帰還し、空港で歓喜の出迎えを受ける支援船団の活動家ら/Thomas Coex/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区へ向かう人道支援船団に参加してイスラエルに拘束された活動家が、拘束中に虐待されて屈辱的な扱いを受け、法的支援はほとんど受けられなかったと訴えている。

イスラエルによって強制送還されたロレンツォ・ダゴスティーノさんはＣＮＮの取材に応じ、そうした不当な扱いの実態を証言した。イスラエル側は強く否定している。

ダゴスティーノさんは拘束中、イスラエル国旗の前で長時間、コンクリートの床の上に座ったりひざまずいたりすることを強要されたといい、寒い場所にほとんど衣類を着けない状態で放置されたり、押収された所持品を嘲笑されたり破壊されたり、手首をきつく縛られたりしたと証言。「私たちに対する屈辱行為と不当な残虐行為のひどさに衝撃を受けた」と語り、許容される範囲で極限の不当な扱いだったと振り返った。

それでも自身がイスラエルと同盟関係にあるイタリアの出身だったことから、もし身体的な危害を加えれば反動に遭うことをイスラエルの看守は知っていたとダゴスティーノさんは指摘。「（イスラエルと）同盟関係にない国の人たちは身体的な危害を加えられた」と述べ、「同じ監房にいたトルコ人（活動家）は腕を折られ、痛み止めなしで２日間放置された」と話している。

イスラエル外務省は５日、活動家が虐待されたという主張は「真っ赤な嘘（うそ）」だとＳＮＳに書き込み、「被拘束者全員の法的権利は完全に守られている」と反論した。

ダゴスティーノさんやスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんなど４５０人あまりの活動家は、人道支援船団に参加してガザを目指し、１日〜３日にかけてイスラエルに拘束された。まだ活動家の多くは刑務所に収容されている。