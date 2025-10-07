ミュージカル『SPY×FAMILY』新作続編が来年上演！ フォージャー家の新たな物語とは
ミュージカル『SPY×FAMILY』の続編『SPY×FAMILY 2』が、2026年9月に上演されることが決定。速報ビジュアルが解禁された。
【写真】アニメも楽しみ！ 『SPY×FAMILY』Season3場面カット
原作は、遠藤達哉が2019年3月より「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中のスパイアクション＆ホームコメディ『SPY×FAMILY』。現在、シリーズ累計発行部数は3800万部を突破。2022年にはテレビアニメ化（10月現在、Season 3放送中）、2023年冬には劇場版アニメが公開され、興行収入62億円を超える大ヒットを記録した。
そんな超人気コミックが、2023年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化された。生身の俳優たちによって命を吹き込まれたキャラクターたち、とりわけ実際の子役キャストが演じたアーニャ役は、大人キャストと遜色のない演技・歌・ダンスを披露し、その愛らしい姿で原作ファンとミュージカルファン双方を魅了。さらに、徹底的に作り込まれた大がかりなセットが、原作の世界観を損なうことなく再現し、壮大なスケールの帝劇ミュージカルとして大好評を博した。
この大成功を経て、早くも2025年に再演が決定。9月の川越プレビュー公演を経て10月には日生劇場での上演が始まり、同時期にアニメ版の放送もスタートし、『SPY×FAMILY』はますます盛り上がりを見せている。
そして今回、2026年に続編となるミュージカル『SPY×FAMILY 2』の製作が決定した。速報ビジュアルにはフォージャー家の番犬〈ボンド〉の姿があしらわれ、初演・再演には登場しなかった新たなキャラクターの登場を予感させる。原作コミックの人気エピソードを圧倒的スケールで描く新たな物語に期待が高まる。物語の詳細やキャストについては、後日改めて発表される予定だ。
ミュージカル『SPY×FAMILY 2』は、2026年9月〜10月上演。
【写真】アニメも楽しみ！ 『SPY×FAMILY』Season3場面カット
原作は、遠藤達哉が2019年3月より「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中のスパイアクション＆ホームコメディ『SPY×FAMILY』。現在、シリーズ累計発行部数は3800万部を突破。2022年にはテレビアニメ化（10月現在、Season 3放送中）、2023年冬には劇場版アニメが公開され、興行収入62億円を超える大ヒットを記録した。
この大成功を経て、早くも2025年に再演が決定。9月の川越プレビュー公演を経て10月には日生劇場での上演が始まり、同時期にアニメ版の放送もスタートし、『SPY×FAMILY』はますます盛り上がりを見せている。
そして今回、2026年に続編となるミュージカル『SPY×FAMILY 2』の製作が決定した。速報ビジュアルにはフォージャー家の番犬〈ボンド〉の姿があしらわれ、初演・再演には登場しなかった新たなキャラクターの登場を予感させる。原作コミックの人気エピソードを圧倒的スケールで描く新たな物語に期待が高まる。物語の詳細やキャストについては、後日改めて発表される予定だ。
ミュージカル『SPY×FAMILY 2』は、2026年9月〜10月上演。