ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹Ì¾Ìç´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤Ç»¸ü¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¥â¥Ê¥³¤Î¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤Ç»¸ü¤«
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î»þ´ü¤ä¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤Ï¡¢¥â¥Ê¥³¤¬¡Ö¸åÇ¤´ÆÆÄ¤ÎÁªÄê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Î´Ö¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂç¼ê»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤â¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤Ç¥â¥Ê¥³¤Î¥¯¥é¥ÖÆâ¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤«¤éÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¡¢ÆâÉô¤Ë¤â»Ù»ý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ç¥£¥ó¡¦¥Æ¥ë¥¸¥Ã¥Á»á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£42ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä·Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¿Í¤Î¥Æ¥ë¥¸¥Ã¥Á»á¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤òUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë·è¾¡¤ËÆ³¤¡¢Á°Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆ»¶Ú¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìËÜ²½¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥â¥Ê¥³¤Îº®ÌÂ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë