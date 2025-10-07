A24製作、地獄が舞台の大人向け“カオス”アニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2本予告解禁
A24製作のアニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2より、日本語本予告とキービジュアル、場面写真が解禁された。
【動画】A24製作のミュージカルアニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2日本語本予告
本作は、地獄を舞台にした大人向けミュージカルアニメ。アカデミー賞（R）とエミー賞受賞のA24スタジオと、エミー賞受賞アニメーションスタジオのBento Box Entertainmentが製作を手がけ、大人のユーモア、忘れがたいキャラクター、キャッチーなミュージカルナンバーを融合させ、独創的でユニークな世界を生み出している。
地獄の王女チャーリー（エリカ・ヘニングセン／清水理沙）は、地獄の人口過剰を平和的に解決するため、悪魔を更生させるという不可能とも思える目標を追い求めている。毎年行われる天使たちの悪魔退治の後、彼女は利用客が天国へ“チェックアウト”することを期待してホテルをオープンする。
地獄の多くはチャーリーの理想をあざわらうが、献身的なパートナーのヴァギー（ステファニー・ベアトリス／種市桃子）と、最初の被験者であるポルノスターのエンジェル・ダスト（ブレイク・ロマン／平野潤也）は、彼女の夢を支え続ける。さらに、“ラジオ・デーモン”として恐れられるアラスター（アミール・タライ／佐藤せつじ）が支援を申し出たとき、チャーリーの狂気じみた夢は現実へと近づく。
やがてチャーリーが天使軍に勝利した後、ホテルは新しい住人で賑わうが、その多くは天国行きを望むのではなく、別の目的で滞在していた。天国への憎しみが募り、罪人たちが反撃できる可能性に気づくと、地獄と天国の緊張を利用しようとする者たちが現れる。その中核が、上級悪魔の三人組“V軍団”だ。
チャーリーがホテルの目標（悪魔を更生させること）と世間のイメージを守ろうと奮闘する一方、テレビの悪魔ヴォックス（クリスチャン・ボール／遠藤大智）率いるチームVは、自らを頂点に据え、天国を乗っ取ろうと企む。天国側では天使たちが、サー・ペンシャス（アレックス・ブライトマン／上田燿司）の贖罪による波紋や、かつて自らが地獄に対して行った残虐非道な行為への対応に追われるのだった。
今回解禁されたシーズン2の本予告編は、テレビの悪魔ヴォックスが「戦争は起きる。天使を殺して見せた」と衝撃的に宣言する場面から始まる。悪魔を贖罪させ、より良い人生を歩ませようとハズビン・ホテルを運営する主人公チャーリーの思いの陰で、ヴォックス率いるチームVがホテルを利用し、天国への反乱を企てる姿も描かれる。
果たしてチャーリーは天国と地獄の大戦争を阻止できるのか。本予告には数多くの歌のシーンも盛り込まれている。
アニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2は、Prime Videoにて10月29日より独占配信。
