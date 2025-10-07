「物価高で服探し困る、、」→【3COINS】へ！ いつものコーデがこなれる♡「優秀アイテム」

物価高が続くなか、洋服にあまりお金をかけられない……。それなら「小物」で変化をつけるといいかも。今回は、【3COINS（スリーコインズ）】から、プラスワンでいつものコーデがこなれる「優秀アイテム」をご紹介します。横長フォルムのバッグやスエード調素材で作られたキャップなど、トレンド感アップも狙えるファッション小物をぜひチェックしてみてください。

持つだけでこなれる！ 見た目も実用性も備わった優秀バッグ

【3COINS】「2wayアウトポケットショルダーバッグ」\1,980（税込）

横長フォルムと大きな外ポケットが、トレンド感のあるショルダーバッグ。ファスナーの引き手の装飾やゴールドカラーの金具もコーデにいいアクセントを与え、サッと持つだけでおしゃれな雰囲気に。長短のショルダーベルト付きで、気分やファッションに合わせて使える2WAY仕様。小物収納に便利なポケットを多数搭載。公式サイトによると「耐荷重8kgのしっかり設計」とのことで、実用性も備わった優秀アイテムです。

大人カジュアルを格上げできそうなスエード調キャップ

【3COINS】「スエード調ロゴ刺繍キャップ」\550（税込）

今シーズントレンドのスエード調素材で作られたキャップは、一点投入するだけで旬度アップを狙えるのが魅力。あたたかみのある素材と落ち着いた配色で、秋冬コーデとの相性もバッチリかも。フロントのロゴ刺繍も高見えポイント。大人カジュアルコーデも格上げできそうです。

プラスワンでイメチェン！ 変形バックルがおしゃれなベルト

【3COINS】「変形スクエア型ベルト」\330（税込）

高級感のあるレザー調素材と、変形スクエア型のバックルが目を引くベルト。いつもの服装もベルトでウエストマークするだけで、雰囲気を変えられそうです。メリハリ感が出てスタイルアップも期待大。カジュアルにもきれいめに合わせやすいので、おしゃれが苦手な人も挑戦しやすそうです。

マンネリ回避に効果的な主役級ソックス

【3COINS】「アメリブらくがき風ソックス」\330（税込）

パッと目を引くアイキャッチなカラーが印象的な足元を演出。らくがき風デザインがおしゃれ見えもサポートするソックスは、マンネリ回避に効果てきめんかも。スニーカーだけじゃなく、スポサンやローファーなど、いろいろなシューズに合わせれば、服装を変えずに雰囲気を一新できるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i