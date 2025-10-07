ドナルド・トランプ米大統領の妻メラニア夫人が映画『トップガン』のヒロインを思わせるスタイルで登場し、話題を集めた。

5日（現地時間）、米国の芸能メディア「ページシックス」によると、メラニア夫人はバージニア州ノーフォークにある米海軍基地を訪れ、ミリタリールックを完璧に着こなして注目を集めた。

今回の訪問は、米海軍創設250周年を記念する行事の一環として行われた。

今年55歳のメラニア夫人はこの日の行事で、ブラウンのレザージャケットに白シャツ、濃い色のデニムジーンズを合わせ、カジュアルながらもシックなスタイルを披露した。さらに、パイロット風サングラスと前面に「USA」と刺繍された白の野球帽を着用し、典型的なパイロットルックを完成させた。

このスタイルは、『トップガン』でトム・クルーズが演じた米海軍パイロット「マーヴェリック」の恋人として登場したケリー・マクギリス演じるシャーロット・“チャーリー”・ブラックウッドを思い起こさせた。

ページシックスは、メラニア夫人が今回のミリタリールックを通じて、軍人への敬意と連帯を象徴的に表現したと解釈した。

メラニア夫人はこの日、空母「ジョージ・H・W・ブッシュ」を訪れ、トランプ大統領と共に兵士たちと挨拶を交わし、軍の実演を観覧した。