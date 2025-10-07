ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ズートピア』の世界のマップ柄が楽しい、ディズニーデザイン「プリントラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「プリントラグ」ズートピア

価格：12,900円（税込）

※別途、2,490円（税込）の大型商品送料がかかります。

サイズ：約190×180cm

品質：ポリエステル100％（裏面：不織布）

パイル長：約3mm

床暖房・ホットカーペット対応

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※洗濯は出来ません。中性洗剤を用いて部分洗いしてください。

『ズートピア』の世界のマップ柄が楽しいラグ。

マップ柄の中に、「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」など、劇中に登場するお馴染みのキャラクターたちが散りばめられています！

マップのひとつひとつ細部まで丁寧にデザインされ、『ズートピア』ファンの心をくすぐります◎

インパクトのある鮮やかなカラーを使用しているのもポイント。

「ジュディ・ホップス」たちはデフォルメタッチで表現されているのも魅力的☆

表情豊かで愛らしさ満点です。

＜素材アップ＞

毛足は短めなので掃除機もかけやすい！

ゴミが奥まで入り込みにくく、毛足が長いラグに比べてへたりにくくなっています。

裏面は不織布で、床暖房やホットカーペットにも対応。

オールシーズンで使うことができます。

物語の中を歩くような気分になれるユニークなラグ。

『ズートピア』の世界のマップ柄が楽しい、ディズニーデザイン「プリントラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

