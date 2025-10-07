『ズートピア』マップ柄がポップでかわいい！ベルメゾン ディズニー「プリントラグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ズートピア』の世界のマップ柄が楽しい、ディズニーデザイン「プリントラグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「プリントラグ」ズートピア
© Disney
価格：12,900円（税込）
※別途、2,490円（税込）の大型商品送料がかかります。
サイズ：約190×180cm
品質：ポリエステル100％（裏面：不織布）
パイル長：約3mm
床暖房・ホットカーペット対応
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
※洗濯は出来ません。中性洗剤を用いて部分洗いしてください。
『ズートピア』の世界のマップ柄が楽しいラグ。
マップ柄の中に、「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」など、劇中に登場するお馴染みのキャラクターたちが散りばめられています！
© Disney
マップのひとつひとつ細部まで丁寧にデザインされ、『ズートピア』ファンの心をくすぐります◎
インパクトのある鮮やかなカラーを使用しているのもポイント。
© Disney
「ジュディ・ホップス」たちはデフォルメタッチで表現されているのも魅力的☆
表情豊かで愛らしさ満点です。
© Disney
＜素材アップ＞
毛足は短めなので掃除機もかけやすい！
ゴミが奥まで入り込みにくく、毛足が長いラグに比べてへたりにくくなっています。
© Disney
裏面は不織布で、床暖房やホットカーペットにも対応。
オールシーズンで使うことができます。
物語の中を歩くような気分になれるユニークなラグ。
『ズートピア』の世界のマップ柄が楽しい、ディズニーデザイン「プリントラグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
