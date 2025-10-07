秋冬のご褒美にホテルパティシエ監修のスイーツはいかが？お手頃価格＆ローソンでゲットできるのがうれしい

ちょっとリッチなホテルスイーツって、憧れちゃいますよね。

そんな人におすすめしたい、『ザ・キャピトルホテル 東急』のシェフパティシエが監修したスイーツ3種がコンビニ＆スーパーにお目見え。

関東甲信地区のローソンと東急ストアにて10月7日（火）から順次販売がスタートします。

ホテルパティシエが作る特別なスイーツ



『ザ・キャピトルホテル 東急』のシェフパティシエ・安里哲也さんが監修するスペシャルなスイーツはローソン、ザ・キャピトルホテル 東急、東急ストアの共同開発によって誕生。

濃厚なピスタチオクリームを使った「ザ・ピスタチオパフェ」、りんごの食感と酸味が楽しめる「ザ・ アップルクランブル」、マスカルポーネクリーム×コーヒーソースを合わせた「ザ・ティラミスエクレア」の3種類が順次お目見えします。

第1弾は、濃厚な「ピスタチオパフェ」が登場



10月7日（火）発売の「ザ・キャピトルホテル 東急 安里哲也シェフ監修 ザ・ピスタチオパフェ」（税込427円）は、濃厚なピスタチオクリームが楽しめる、ご褒美パフェです。

ピスタチオ風味のシフォンケーキ、ピスタチオクリーム、ベリーソースを重ねて、ホイップクリームをトッピング。

砕いたピスタチオが食感のアクセントをプラスします。

深まる秋にぴったりな「アップルクランブル」



「ザ・キャピトルホテル 東急 安里哲也シェフ監修 ザ・アップルクランブル」（税込459円）は、11月11日（火）発売予定。

ザクザク食感のクランブル生地に甘さ控えめのカスタードを重ね、食べやすいサイズにカットしたりんご＆カラメルソースをトッピング。

りんごの酸味と食感が楽しめる、深まる秋にぴったりの一品ですよ。

1月発売の「ティラミスエクレア」も待ち遠しい



2026年1月20日（火）には「ザ・キャピトルホテル 東急 安里哲也シェフ監修 ザ・ティラミスエクレア」（税込340円）がお目見え予定です。

さっぱりした甘さのマスカルポーネクリーム×苦みの効いたコーヒークリームを組み合わせ、食感のアクセントにコーヒーキャンディチップをトッピング。

コーヒーの苦みがマスカルポーネの甘さを引き立てる、大人のエクレアを堪能してくださいね。

いずれも関東甲信地区（東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野）のローソン、東急ストア・プレッセにて順次販売予定です。

ホテルパティシエ監修のスイーツが、コンビニやスーパーで手軽に買えるのはうれしいですよね。

気になる人は、秋冬のご褒美に味わってみてはいかがでしょう。

※ナチュラルローソン、ローソンストア100での販売はありません。

東急ホテルズ オフィシャルサイト
https://www.tokyuhotels.co.jp

参照元：東急ホテルズ プレスリリース