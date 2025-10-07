King Gnu¡¢ºÇÂ¿ÅÔ»Ô¡õºÇÂ¿¸ø±é¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡¡¹â¾¾¡¦¹Åç¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¡¢¿·³ã¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¹á¹Á¤Ï½é³«ºÅ
¡¡King Gnu¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKing Gnu CEN+RAL Tour 2026¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤¢¤ï¤»¤Æ²áµîºÇÂ¿¤Î15ÅÔ»Ô29¸ø±é¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ªÞ¯Íî¡Ä¡ª¥¿¥â¥ê¡ß¾ïÅÄÂç´õ¡ØWhen your own initials are enough¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÏÍèÇ¯2·î21Æü¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢6·î21Æü¤Î¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂçºå¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¤Ê¤É¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹â¾¾¡¦¹Åç¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·³ã¤Ï¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¹á¹Á¤â½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂæËÌ¡¦¾å³¤¡¦¥½¥¦¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB GNU¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¸ø±é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤ò13Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
¢£¡ØKing Gnu CEN+RAL Tour 2026¡Ù¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Open 17:00 / Start 18:00
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Open 16:00 / Start 17:00
3·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¡Open 17:00 / Start 18:30
3·î4Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¡Open 17:00 / Start 18:30
3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¡¡Open 17:30 / Start 18:30
3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¡¡Open 17:30 / Start 18:30
3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Open 17:30 / Start 18:30
3·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Open 17:30 / Start 18:30
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û¡¡Open 16:30 / Start 18:00
3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û¡¡Open 15:30 / Start 17:00
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Open 16:45 / Start 18:00
4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Open 15:45 / Start 17:00
4·î14Æü¡Ê²Ð¡ËÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡¡Open 17:30 / Start 18:30
4·î15Æü¡Ê¿å¡ËÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡¡Open 17:30 / Start 18:30
4·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û¡¡Open 17:15 / Start 18:30
4·î22Æü¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û¡¡Open 17:15 / Start 18:30
5·î1Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Open 17:15 / Start 18:30
5·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Open 15:45 / Start 17:00
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Open 16:45 / Start 18:00
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Open 15:45 / Start 17:00
³¤³°¸ø±é¡Ê¢¨»þ´ÖÌ¤Äê¡Ë
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦One Bangkok Forum¡¡Open / Start¡§TBA
5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¹á¹Á¡¦AsiaWorld-Arena¡¡Open / Start¡§TBA
5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹á¹Á¡¦AsiaWorld-Arena¡¡Open / Start¡§TBA
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂæËÌ¡¦Taipei Arena¡¡Open / Start¡§TBA
6·î7Æü¡ÊÆü¡ËÂæËÌ¡¦Taipei Arena¡¡Open / Start¡§TBA
6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¾å³¤¡¦TBA¡¡Open / Start¡§TBA
6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¾å³¤¡¦TBA¡¡Open / Start¡§TBA
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¡¡Open / Start¡§TBA
6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¡¡Open / Start¡§TBA
