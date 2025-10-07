緊急時にも大活躍。コールマンのランタンは「明るい・軽い・スマホ充電」の三拍子揃った万能アイテム
この記事は2024年10月31日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集した記事です。
キャンプサイトやテント内を明るく照らしてくれるLEDランタンは、キャンプの夜を快適に過ごすための必須アイテムですよね。
キャンプ好きの筆者はLEDランタンをいくつか所有しているのですが、スマホを充電できるコールマンの「ハンギングEライト」が以前から気になっていたので、Amazonでセール価格になっていたタイミングで迷わず購入しました。
手の平に収まるコンパクトサイズで、持ち運びに便利
Coleman（コールマン）の「ハンギングEライト」は、最大250ルーメンの明るさを備えた充電式LEDランタン。メタリック調な赤色が目を引くデザインも◎です。
手の平に収まるコンパクトサイズで、本体重量は約130gと軽量。ウエストポーチやショルダーバックなどにすんなり収納できるので、持ち運びに便利です。
充電式なので、繰り返しの使用が可能。電池切れで使用できないということがありません。バッテリー残量がランプで表示されるのも嬉しいポイントです。
灯りのタイプは暖色系で、明るさはHighが250ルーメン、MIddleが100ルーメン、lowが30ルーメンで、フラッシュと合わせると4パターンの調光が可能。
スマホを充電できるので、緊急時にも活躍
「ハンギングEライト」はOUTPUT用のUSBポートも備わっているので、モバイルバッテリーとしても使用できます。
バッテリー容量が3,600mAhなので、スマホをフル充電するにはちょっと心許ないのですが、キャンプで充電切れになった際や災害時で充電できないときなど、緊急時にはとても助かる機能です。
3通りの使い方ができて、便利な「ハンギングEライト」
「ハンギングEライト」は3通りの使い方ができます。
カラビナ付きなので、ランタン用のS字フックがなくても吊り下げることが可能。250ルーメンのHighにするとテント全体が十分な明るさになりました。
マグネットが内蔵されているので、金属にくっつけてさまざまな場所で使うことも可能。
テント前室に引っ掛けるところがなかったので、ポールにくっつけて使用してみたら、とても明るくて靴の脱ぎ履きも楽にできました。
ライトを上に向けて置けば、テーブルランプ的な使い方もできます。
小ぶりで丸みのある可愛らしいフォルムなので、テーブルに置いておいても邪魔にならず、テーブル周りをしっかり照らしてくれます。
一番明るいHighモードでも最大10時間使い続けられる、「ハンギングEライト」はキャンプはもちろん、緊急のときにも役立つ優れモノですよ。
Photo: カタオカ キヨシ
Source: アマゾン
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。