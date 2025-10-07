アリ社会はオス・メスで役割が大きく異なる。岡山理科大学の村上貴弘教授は「アリの世界はメス中心の社会だ。働きアリはすべてメスで、オスの唯一の役割は女王アリと交尾することだ。そして、交尾を終えたオスアリはそのまま死ぬ」という――。

※本稿は、村上貴弘『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』（扶桑社）の一部を再編集したものです。

■複雑な社会にいるアリはおしゃべり

数年間にわたって集めたハキリアリ、キノコアリの音のデータを詳細にカウントし、音素解析を行った。そして、次の段階として、それぞれの社会進化のデータと付き合わせてみた。すると、社会が複雑に大きくなればなるほど、おしゃべりの頻度とタイプが増えていくという結果になった。

感覚的に関係はありそうだとは思ったものの、ここまできれいに相関が取れるとは予想外であった。こういった意図しないレベルできれいなデータが出るのが、研究の醍醐味であり、ゾクゾクするほどの手応えを感じる瞬間である。

起源に近いシンプルな社会のアリはあまり動かず、働かない。大学院生時代のエソグラム作成のための50時間行動観察では、約3割の働きアリがまったく働いていなかった。

しかし、農業をするには協力行動が重要なので、サボっていたとしてもある程度はコミュニケーションをとっていると思っていた。が、想像よりずっと話す頻度は低い。むしろ、この“口数”の少なさで、よく農業ができると感心するほどだ。本当に効率がよく、要領がいい。

■ほぼ24時間働くハキリアリは桁違い

そして、中程度の大きさの社会を持つグループは、シンプルな社会のアリよりもおしゃべりだが、ハキリアリよりはおとなしい。

そして、数百万の働きアリ、数千のキノコ畑、20年は巣が存続するとんでもない社会を持つハキリアリは桁違いにしゃべる。だって15分間に7700回だもの！

ハキリアリは、ほぼ24時間働いている。まだ若くて働けない個体を除き、ほぼすべてのアリが労働をする。そのタスクも多く、そして大きくて複雑な社会を作っている。密なコミュニケーションがあってこそ、維持できているのだろう。

■人間も密なコミュニケーションが必要

この結果は、なにもハキリアリ、キノコアリの社会にだけ当てはまる現象ではないだろう。かなり普遍的なものではないかと考えている。どのような動物社会でも、コミュニケーションの頻度や質が、社会の大きさや複雑さを規定するかもしれない。

もちろん、ヒトという動物社会も例外ではない。

皆さんも、感覚的に理解できるのではないだろうか？ 仕事でも家庭でもトラブルの背景には往々にしてコミュニケーション不全がある。

また、思い出してほしい。新型コロナウイルス感染拡大時、「密」を避けるため、人との接触を減らすことが求められた。コミュニケーションが分断されたあの数年間をへて、社会不安が広がったように思う。その後の日本や世界の情勢を見ていると、やはりコミュニケーションは対面で密に行なってこそだと痛感する。

■働きアリは音で連携し、仕事をこなす

ハキリアリに関しては、さらに興味深いデータが出た。全体としておしゃべりなハキリアリだけれど、役割によって話す頻度に大きな差があるのだ。

よくしゃべるのは、中型の働きアリ。葉っぱを切って運んだり、外から帰ってきたアリをきれいにしたり、口移しで栄養を渡す「栄養交換」をしたり。全体のマネジメントや調整、各部署をつなぐ役割のアリは、音を使って、ほかのアリたちとしっかりコミュニケーションをとっている。

小型の働きアリ（マイナーワーカー）もそこそこおしゃべりだ。マイナーワーカーは子育てやキノコ畑の世話がおもな仕事だ。

それほど音の種類はないものの、常にブツクサと何かをつぶやきながら生きている。それは農業の作業がとても細分化されていることと無関係ではあるまい。

たとえば、キノコ畑に吐き戻して肥料をあげる係に、液状フンを与える係、悪い菌を取り除く係に、古くなったキノコを切り取り、ゴミ捨て場に捨てに行く係……こうした多様な労働には連携が必要で、音によるコミュニケーションが重要なのだろう。

■中間管理職はアリも人間もつらい

他方で、極端に無口なのは大型のワーカー（メジャーワーカー）だ。彼女たちは巣のガードやトレイルの修復などパワー仕事を担当している。いざ！ というときに、「ギーギー」といった警戒音は出すけれど、あまり細かなコミュニケーションはとっていない。

こちらもまた、なんとなくイメージできるのではないだろうか。他者とのコミュニケーションによって成立する仕事があれば、ひとり集中して黙々と行なう仕事もある。

全体のマネジメントや調整をする立場や業務であれば、寡黙ではいられない。周囲に気を配り、励ましや根回し、調整、交渉、根回し、ゴマスリなど、非常に高度なコミュニケーションが要求されることもあるだろう。

僕はサラリーマンの世界には詳しくないけれど、「大学の先生」という組織に属する人間なので少しはわかる。アリの世界も、人間の世界も中間管理職はつらいのだ。

■オスは「精子の運び屋」でしかない

アリの社会でほとんど存在感のないオスアリ。おしゃべりなのか？ 無口なのか？ もちろんオスアリの音も録音にチャレンジしている。音を出していないわけではなく、ピンセットで押さえつけたりするとちゃんと「やめろ！ やめろ！」とそれなりに大きな音を出す。しかし、平時を再現した状況ではオスアリはほとんどしゃべっていない。

これはどういうことだろうか？ オスアリはコミュニケーションを「とる必要（機会）がない」のか、あるいは積極的に「とりたくない」のかどちらなのだろうか。

アリの世界はメス中心の社会だ。女王アリが卵を産み、それ以外の労働は働きアリがする。働きアリはすべてメス。オスの役割はただひとつ、女王アリと交尾することだけ。

これは、どのアリにおいても共通だ。オスアリは「精子の運び屋」でしかない。

■何もできずボーっとするだけの哀しき人生

そのため、結婚飛行で巣を飛び立つまでは、オスアリは巣の中で何もしない。というか「できない」というのが正確な表現だろう。自分で食料を取ってくることはできず、働きアリに栄養を恵んでもらっているような状況だ。子どもの世話もしないし、巣の掃除も留守番も門番もしない。

働きアリにしてみたら、オスアリは言ってしまえば、タダメシグイのゴクツブシ。観察していると、「なんで私らがオスアリの世話をしなくちゃならないの！ 忙しいんだから、すみに行ってなさいよ！」といった感じで、ボーッとしているオスアリの翅をちぎろうとしたり、つついたりする様子を頻繁に目撃する。

見ていて切ない。そんなオスアリの立場を考えると、働きアリを刺激せずに、「口は災いの元」とダンマリを決め込むのもわかる。

■唯一の仕事、交尾のときにだけしゃべる？

オスアリの発音に関してはまだまだ、データ不足な面が否めない。これも今後の課題になるし、面白いことがわかるような気もする。

寿命は短く、遺伝的には限られた情報しか持っていない。役割も単純。そうした背景を持つオスアリの発音器官から、どんな音が紡がれているのか、とても気になっている。

村上貴弘『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』（扶桑社）※本書は、ハキリアリのおしゃべりが聞ける〈特典音声〉つきです。

ひとつの可能性として考えられるのが、オスアリの生涯において最初で最後の大仕事、交尾のときだ。巣から出て結婚飛行に飛び立ったそのとき、女王アリの気を引くなんらかの音を発しているのかもしれない。

交尾を終えたオスアリはそのまま死ぬ。オスアリにとって唯一の利己的かつ利他的な行動でもある結婚飛行は死への旅でもある。そこで初めて、自己主張するために音を発しているとしたら……可能性はおおいにある。

結婚飛行時のオスアリの行動は実験室内であれば捕捉可能である。自然条件下ではなかなか難しいが、まずは室内実験でオスアリの出すかもしれない、一世一代の音を録音してみようか。これは、なかなか面白いチャレンジになるかもしれない。

