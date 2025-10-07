ホテル椿山荘東京に「ムーミン」のアフタヌーンティーが登場。雪景色やキャラクターたちを表現したかわいらしいスイーツに注目
◆ホテル椿山荘東京に「ムーミン」のアフタヌーンティーが登場。雪景色やキャラクターたちを表現したかわいらしいスイーツに注目
(C)Moomin Characters(TM)
ホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」では、「ムーミン」とコラボレーションしたアフタヌーンティー『Tales of Moominland Midwinter〜「ムーミン」の世界に出会う冬のTea party〜』を開催。
雪景色や物語に登場するキャラクターたちを表現したスイーツやセイボリーを三段スタンドでお届け。冬の庭園に広がる“森のオーロラ”とともに楽しもう。
期間は、2025年11月11日（火）から2026年2月5日（木）まで。
(C)Moomin Characters(TM)
キャラクターや風景を映したスイーツと、北欧の味覚を詰め込んだアフタヌーンティー
小説「ムーミン谷の冬」をテーマに、冬眠から目覚めた「ムーミン」が初めて出会う「冬」の世界をイメージし、雪景色や物語に登場するキャラクターたちを表現したアフタヌーンティーが登場。
上段には、雪化粧をしたムーミンやしきをイメージした「雪降るムーミンやしき ホワイトチョコケーキ」、夜空に揺れるオーロラを思わせる「オーロラジュレ」、丸みのあるフォルムがかわいい「ムーミンのしっぽ ムース」など、物語から飛び出したような愛らしいスイーツが勢揃い。
さらに中段には、箱から顔をのぞかせた姿がかわいい「リトルミイ かくれんぼタルト」も。スコーンはプレーンのほか、メイプルとクルミのスコーン＆コケモモのスコーンなど3種を、クロテッドクリームやジャムとともに召し上がれ。
下段のセイボリーには、北欧の伝統料理をアレンジしたミートパイ、ビーツのクリームとサーモンのうまみを合わせたパンケーキなど、フィンランドらしい味わいがラインナップ。
冬の庭園とともに、「ムーミン谷の冬」の世界を味わいながら、心も体も満たされるティータイムを堪能して。
(C)Moomin Characters(TM)
夜の時間帯に楽しむイブニングハイティーでも、優雅なひとときを
アフタヌーンティーより少し遅い時間にグラスシャンパンとともに楽しむ、大人のご褒美「イブニングハイティー」もいかが。
三段のオードブルスタンドには、今回特別にスイーツの段を用意。「雪降るムーミンやしき ホワイトチョコケーキ」や「リトルミイ かくれんぼタルト」など物語を感じさせるスイーツが彩りを添え、さらには、「モラン風海老のカダイフ巻」、「ロヒケイット」、「リハピーラッカ風ミートパイ」など、北欧をイメージしたセイボリーもずらり。メインには、ボリューム満点のシェフ特製のローストビーフが提供されるので、グレイビーソースとレフォールとともにいただいて。そして食後は、「ヨーグルトシャーベット」で爽やかに締めくくりを。
ボリュームも満点、夜ならではの充実したコース仕立てをお楽しみに。
幻想的な“森のオーロラ”と、利用者限定のイベントも必見
期間中、ホテルの庭園では冬の風物詩“森のオーロラ”を実施。夜空に広がる光の演出とともに、物語の世界に出会える幻想的な時間を過ごすことができる。
さらに、アフタヌーンティーとイブニングハイティー、そして宿泊者限定「Premium アフタヌーンティー」を利用する方限定で「庭園オリエンテーション」も開催予定。庭園を巡りながら「ムーミン谷の冬」の世界を楽しむオリエンテーションを通じ、ティータイムがより深い物語体験へと広がるはず。
◆アフタヌーンティーの会場は？
庭園を一望するホテル椿山荘東京のラウンジで優雅なひとときを
ホテル椿山荘東京の3階にあるロビーラウンジ「ル・ジャルダン」は、都心にありながら緑豊かな借景を望む洗練された空間。日中はアフタヌーンティー、夜はイブニングハイティーを楽しみながら、優雅な時間を満喫できる。パートナーとのデートや、リッチな気分を味わいたい女子会にぜひ足を運んでみて。
(C)Moomin Characters(TM)
ホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」では、「ムーミン」とコラボレーションしたアフタヌーンティー『Tales of Moominland Midwinter〜「ムーミン」の世界に出会う冬のTea party〜』を開催。
雪景色や物語に登場するキャラクターたちを表現したスイーツやセイボリーを三段スタンドでお届け。冬の庭園に広がる“森のオーロラ”とともに楽しもう。
(C)Moomin Characters(TM)
キャラクターや風景を映したスイーツと、北欧の味覚を詰め込んだアフタヌーンティー
小説「ムーミン谷の冬」をテーマに、冬眠から目覚めた「ムーミン」が初めて出会う「冬」の世界をイメージし、雪景色や物語に登場するキャラクターたちを表現したアフタヌーンティーが登場。
上段には、雪化粧をしたムーミンやしきをイメージした「雪降るムーミンやしき ホワイトチョコケーキ」、夜空に揺れるオーロラを思わせる「オーロラジュレ」、丸みのあるフォルムがかわいい「ムーミンのしっぽ ムース」など、物語から飛び出したような愛らしいスイーツが勢揃い。
さらに中段には、箱から顔をのぞかせた姿がかわいい「リトルミイ かくれんぼタルト」も。スコーンはプレーンのほか、メイプルとクルミのスコーン＆コケモモのスコーンなど3種を、クロテッドクリームやジャムとともに召し上がれ。
下段のセイボリーには、北欧の伝統料理をアレンジしたミートパイ、ビーツのクリームとサーモンのうまみを合わせたパンケーキなど、フィンランドらしい味わいがラインナップ。
冬の庭園とともに、「ムーミン谷の冬」の世界を味わいながら、心も体も満たされるティータイムを堪能して。
(C)Moomin Characters(TM)
夜の時間帯に楽しむイブニングハイティーでも、優雅なひとときを
アフタヌーンティーより少し遅い時間にグラスシャンパンとともに楽しむ、大人のご褒美「イブニングハイティー」もいかが。
三段のオードブルスタンドには、今回特別にスイーツの段を用意。「雪降るムーミンやしき ホワイトチョコケーキ」や「リトルミイ かくれんぼタルト」など物語を感じさせるスイーツが彩りを添え、さらには、「モラン風海老のカダイフ巻」、「ロヒケイット」、「リハピーラッカ風ミートパイ」など、北欧をイメージしたセイボリーもずらり。メインには、ボリューム満点のシェフ特製のローストビーフが提供されるので、グレイビーソースとレフォールとともにいただいて。そして食後は、「ヨーグルトシャーベット」で爽やかに締めくくりを。
ボリュームも満点、夜ならではの充実したコース仕立てをお楽しみに。
幻想的な“森のオーロラ”と、利用者限定のイベントも必見
期間中、ホテルの庭園では冬の風物詩“森のオーロラ”を実施。夜空に広がる光の演出とともに、物語の世界に出会える幻想的な時間を過ごすことができる。
さらに、アフタヌーンティーとイブニングハイティー、そして宿泊者限定「Premium アフタヌーンティー」を利用する方限定で「庭園オリエンテーション」も開催予定。庭園を巡りながら「ムーミン谷の冬」の世界を楽しむオリエンテーションを通じ、ティータイムがより深い物語体験へと広がるはず。
◆アフタヌーンティーの会場は？
庭園を一望するホテル椿山荘東京のラウンジで優雅なひとときを
ホテル椿山荘東京の3階にあるロビーラウンジ「ル・ジャルダン」は、都心にありながら緑豊かな借景を望む洗練された空間。日中はアフタヌーンティー、夜はイブニングハイティーを楽しみながら、優雅な時間を満喫できる。パートナーとのデートや、リッチな気分を味わいたい女子会にぜひ足を運んでみて。