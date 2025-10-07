楽天は7日、2026シーズン「myfavE DAY」の開催に向けて『myfavEユニフォーム2026』のデザインを募集することになったと発表した。

『myfavEユニフォーム2026』のテーマは「爽やか」。採用されたユニフォームは、「myfavE DAY」の来場者へプレゼントされ、楽天モバイルパーク宮城のスタンドを彩る。

さらに、昨年に続き「myfavE DAY」のメインビジュアルを務める選手を、楽天イーグルスファン投票で決定する。

※メインビジュアル選手投票の詳細は、決まり次第球団WEBサイトにて発表

＜『myfavEユニフォーム2026』デザイン募集 概要＞

■「myfavE DAY」コンセプト

「Myfave（私の推し）」と「Eagles」を掛け合わせた「myfavE DAY」。性別や年齢を問わず、より多くのファンに楽天イーグルスの「My fave（私の推し）」を満喫してもらう特別な日になってほしいという想いが込められている。

■『myfavEユニフォーム2026』テーマ：「爽やか」

■応募条件：性別年齢不問、お一人様何点でも応募可能

■デザイン条件：胸元には「RAKUTEN EAGLES」のロゴを入れること

※右袖には「ご協賛企業様ロゴ」、左袖には「myfavEロゴ」が入る予定

■応募期間：10月6日（月）〜19日（日）23:59

■選考フロー

・一次審査：球団職員による候補作品の選出

・二次審査：一次審査を通過した作品からWEB投票を開催（11月下旬開始予定）

・結果発表：球団WEBサイトにて発表（2026年1月下旬予定）

■賞および賞品（予定）

・最優秀賞（1名）：デザインの採用、受賞者のネーム入りユニフォーム（選手直筆サイン入り）、2026シーズン「myfavE DAY」の観戦チケット 等

・優秀賞（一次審査を通過した作品のうち、最優秀以外）：2026シーズン「myfavE DAY」の観戦チケット