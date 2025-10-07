ASTRO¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢·³Ââ¤«¤éÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ª½©Í¼¤Î°§»¢¸ø³«¡Ö¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬·³Ââ¤«¤é½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¢´Ú¹ñ¤Îº×Æü¡Ë¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖAROHA¡ÊASTRO¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡Á½©Í¼¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¼«Ê¬¤Ï¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ä¹¤¤Ï¢µÙ¤Î´Ö¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Ä¾É®¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¦¤Þ¤Ç³§¸µµ¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤´¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢µî¤ë7·î28Æü¤Ë¸½ÌòÆþÂâ¤·¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¡¢´ðÁÃ·³»ö·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¸½ºßÎ¦·³·³³ÚÂâ¤ÇÉþÌ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤Ï¡¢2019Ç¯¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡ÊMBC¡Ë¡£