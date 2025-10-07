日本でも止まらぬ勢い…SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、『HYPE VIBES』がオリコン＆iTunes で1位に！

SEVENTEENのスペシャルユニット、エスクプス×ミンギュが日本でも人気を続けている。

10月7日、オリコンによると、エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』は10万3000枚以上を売り上げ、最新「週間アルバムランキング」（10月13日付／集計期間：9月29日〜10月5日）で1位を獲得した。

『HYPE VIBES』はリリース直後から日本の主要ランキングで圧倒的な存在感を示している。日本発売初日にオリコン「デイリーアルバムランキング」で1位に直行し、通算3日間首位をキープ。さらにiTunes Japan「トップアルバム」でも1位を記録した。

タイトル曲『5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Lay Bankz）』もLINE MUSICのリアルタイムランキング上位にランクインした後、デイリーランキングでも上位に定着している。

エスクプス×ミンギュは『HYPE VIBES』で初動（発売後1週間の販売量）88万枚を突破し、K-POPユニットアルバムとして歴代最高記録を更新。圧倒的な人気を証明した。また、中国最大の音楽サイトQQミュージックでも「デジタルベストセラーアルバム」EP部門で日間・週間チャートともに1位を記録した。

タイトル曲『5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Lay Bankz）』は公開当日に韓国のBugsリアルタイムチャートで1位を獲得し、Melon「TOP 100」にもタイトル曲を含む全曲がチャートインした。

海外メディアも高く評価しており、イギリスの音楽誌『Clash』は「強烈な感情を率直かつ現代的に描き出した楽曲」と評し、アジアの音楽メディア『Bandwagon Asia』は「ディスコ感性と抗えない魅力が融合したレトロポップの名曲の誕生」と伝えた。さらにイギリスの音楽専門誌『NME』は「エスクプスとミンギュの新たな変身の足がかりを築いた」と絶賛した。

一方、SEVENTEENはファン「CARAT」が楽しい秋夕（チュソク、韓国の祭日）連休を過ごせるよう、特別なプレゼントを用意した。彼らの圧巻のパフォーマンスを楽しめるコンサートのライブストリーミングが、10月7日18時からグループの公式YouTubeチャンネルを通じて配信される。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。