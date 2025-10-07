◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 ブルワーズ―カブス（６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）初戦以来３試合ぶりの２号本塁打。先発した今永昇太投手（３２）を援護した。

初回１死一、二塁。先発左腕アシュビーに対し、カウント１−１からの３球目、高めの直球をフルスイング。騒然とした中、打球は左翼２階席に着弾した。飛距離４４０フィート（約１３４・１メートル）、打球速度１１１・７マイル（約１７９・８キロ）、打球角度２６度の特大弾。鈴木はガッツポーズを繰り出しながらダイヤモンドを一周し、ホームインすると迎え入れたホーナーとタッカーと喜び合った。ベンチに戻っても手荒い歓迎を受け、笑顔を爆発させた。

鈴木は先月３０日（日本時間１日）のＷＣＳ初戦（対パドレス）で、レギュラーシーズンと合わせて５試合連続となる同点アーチを放った。同２、３戦でも二塁打を１本ずつ放ち、シリーズ突破に貢献した。４日の地区シリーズ初戦（対ブルワーズ）では、苦手のペラルタ相手に２三振を喫するなど今ＰＳ初の無安打に終わっていた。