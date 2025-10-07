◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースが６日（日本時間７日）、敵地での地区シリーズ第２戦、フィリーズ戦で勝ち、２連勝で一気にリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」でフル出場して７回にダメ押しの適時打を放つなど５打数１安打１打点で、佐々木朗希投手（２３）は１点リードの９回２死一、三塁から登板して試合を締めくくって２試合連続のセーブがついた。突破のかかる８日（同９日）の第３戦は本拠地で山本由伸投手（２７）が先発する。

序盤は両軍先発左腕の投手戦となった。ドジャース・スネル、フィリーズ・ルサルドがともに６回までは１安打無失点投球。ドジャースは初回１死一、二塁のチャンスでＴ・ヘルナンデス、フリーマンが凡退すると、２〜６回は５イニング連続で３者凡退に抑えられて、走者すら出せなかった。

フィリーズは１、３回に四球、５回にソーサのチーム初安打で出塁こそしたが、二塁にすら進めず。６回には１死からターナー、シュワバーの連続四球で一、二塁のチャンスを作ったが、ハーパーが空振り三振、ボームが三ゴロに倒れた。

試合が動いたのは７回表。ドジャースがＴ・ヘルナンデス、フリーマンの連打で無死二、三塁のチャンスを作ると、フィリーズベンチは投手を右腕のカーカリングにスイッチ。エドマンは空振り三振に倒れたが、Ｅ・ヘルナンデスの遊撃へのゴロの間に三塁走者のＴ・ヘルナンデスが生還して先取点を奪うと、２死満塁で途中出場のスミスが左前へ２点適時打を放った。さらに大谷も地区シリーズ９打席目で出た初安打が右前適時打となり、リードを４点に広げた。

ルサルドは７回途中３安打２失点。スネルも６回１安打無失点、９奪三振で降板。ドジャースは７回から２番手でシーハンが登板して、８回に１点を失って３点差に迫られたが、リードを守った。３点リードの９回は朗希ではなくトライネンが登板。先頭から３連打を浴びて１点差に迫られたが、無死二塁からベシアにスイッチしてなんとか乗り切った。

１点リードの９回２死一、三塁の場面から５番手としてマウンドに上がった佐々木は、ターナーをわずか２球で二ゴロに仕留めた。佐々木は、１日（同２日）のワイルドカードシリーズ第２戦から３試合連続の登板で、２戦連続セーブ。重圧のかかるマウンドでの堂々たる投球で、地区シリーズ突破王手に導いた。