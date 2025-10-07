K-85XR50

ソニーは、ミニLEDバックライトを搭載した4K液晶テレビ「BRAVIA 5」(XR50シリーズ)に、85型サイズ「K-85XR50」を追加。11月15日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は495,000円前後。

上位BRAVIA 9・BRAVIA 7と同じミニLED技術と独自のバックライト制御を使用したシリーズ(BRAVIA 5は量子ドット非搭載)。従来の98型、75型、65型、55型に加えて、85型が追加されたことで全5サイズ展開となる。サイズ以外の性能は他4サイズと同一。

4K/3,840×2,160解像度の倍速液晶パネルを使用し、映像エンジンも独自の認知特性プロセッサー「XR」を搭載。AIを使った検出機能で画質向上を実現する最新アルゴリズムを備えている。

搭載チューナーは、BS4K/110度CS 4K×3、地上/BS/110度CS×3。別売の外付けHDDを接続すれば、2番組の同時録画も可能。放送視聴中の裏番組録画や2番組同時録画が行なえる。

OSは「Google TV」。独自のSONY PICTURES COREほか、NetflixやPrime Video、Hulu、Disney+、TVer、ABEMA、U-NEXT、Apple TV、YouTube、DAZNなどの各種映像配信サービスが楽しめる。

Bluetooth式リモコンには「U-NEXT」「Netflix」「Hulu」「Prime Video」「FOD」「Disney+」「ABEMA」「YouTube」の8つのダイレクトボタンを用意する。

消費電力は377W、待機時0.5W。年間消費電力量は186kWh/年。外形寸法は189.5×6×108.7cm(幅×奥行き×高さ/スタンド含まず)。重量は46.3kg(スタンド含まず)。

