「おだてられて調子に乗って、馬鹿でした…」年金月26万円・66歳元営業本部長、屈辱。LINE誤送信で知った「知られざる仲間の本音」

65歳で定年を迎えた佐藤さん。憧れだった「カメラ」に熱中する日々の中、気づけば1年で貯蓄が300万円も減少。その事実に気づくことになった衝撃の出来事とは？――頼られることで承認欲求が満たされていた元営業部長の事例とともに、老後資金や人とのつながりについて考えてみましょう。

「頼りになる！」老後も続く“リーダーポジション”にご満悦

「佐藤さん、やっぱり頼りになるね！」

そんな言葉に弱い自分がいました。そう語るのは、 地方のメーカーで営業部長を務め上げた佐藤信夫さん（仮名・66歳）。

体育会系の営業部を牽引し、部下からも上司からも一目置かれる存在でした。面倒見のよさから「困ったときは部長に相談すれば大丈夫」と慕われ、頼られることが誇りでもあったといいます。

しかし、長い会社員人生も65歳でついに終わり。年金受給がスタートすると同時に、仕事のない生活が待っていました。

「本当はもっと働きたかったんですが、再就職もなんだか大変そうでね。残りの人生を充実させるために、一生できる趣味を見つけようと思ったんです」

そして、ずっと憧れていたけれど、なかなか手を出せなかったカメラを本格的に学ぼうと、地域の写真サークルに入会。普段見慣れた風景や街角はカメラを通して見るとまったく違うものになり、新鮮な気持ちに。同年代の仲間との交流も、退職後の寂しさを和らげてくれました。

さらに、会社員時代に培ったまとめ役のスキルも発揮し、撮影会や撮影旅行の調整、飲み会の段取りを進んで引き受けるように。気がつけば「佐藤さんがいると安心だ」と周囲から頼られる存在になっていました。

どこにいても、リーダーのようなポジションになる自分。決して悪い気はしません。それで済めばよかったのですが、会社員時代の調子で、支払いの場面でも「頼れるリーダー」として振舞ってしまいます。

「ここは僕が出すよ」

「まあまあ、いい写真が撮れたお祝いだ」

撮影会でのランチや飲み会、撮影会で使う車のレンタル代やガソリン代。「次はあそこに行こう」とアイディアを出すことも増え、それに伴い「自分が多めに出すから」という場面が増えていきました。最初は遠慮をしていた仲間たちも、いつしかそれが当たり前のようになっていきます。

さらに、 カメラの世界は奥深く、機材もどんどん欲しくなります。新型ボディに高性能レンズ、三脚やバッグも「いい写真のため」と言いながら追加。妻に「また買ったの？」と咎められれば「一生使うんだから」と返す。

そんなある日、佐藤さんは衝撃の出来事を経験することになります。

LINEの誤送信で知った衝撃の事実

楽しいサークルの撮影旅行を終えた夜、スマホに通知が届きました。グループLINEに書き込まれた1つのメッセージ。すぐに削除されましたが、画面を開いた佐藤さんは、誤って送信されたであろう内容を見てしまったのです。

「次の飲み会、この店はどう？ また佐藤さんが出してくれるだろ、ほんと助かるわ」

仲間内の個人トークをグループに誤送信してしまったのでしょう。すぐに削除されたため、送り主は気づかれまいと振る舞っていましたが、佐藤さんには十分でした。いつの間にか、ただの「財布係」として見られていたのかもしれない、という現実に直面したのです。

同時に気づきもありました。会社時代から自分が奢る裏には、「必要とされたい」「感謝されたい」という“承認欲求”があったこと。退職して役割を失った自分にとって、その感覚は何よりも心地よかった――。

急に冷静になった佐藤さんは、退職後の支出を見返しました。年金は妻と合わせて月26万円。住宅ローンも払い済みのため、普通に暮らしていれば年金の範囲内で暮らせているはずでした。

ですが、実際にはリタイア直後には2,800万円あった貯蓄を切り崩し続け、気づけば1年で300万円以上も減ってしまっていたといいます。

「頼られていると調子に乗って、結局いいように使われていたんだな……。こんなにお金を使ってしまっていたなんて、馬鹿だった」

人生の後半を支える本当の財産

「しばらくサークルには参加せず、一人で行ったり妻に付き合ってもらったり。案外それも楽しかった。でも、仲間が何回も心配して連絡くれてね。LINEを見た話をしたら、ものすごく謝られましたよ。その後は時々参加しています。もちろん、完全なる割り勘でね」

そう話す佐藤さん。退職後に直面する最大の変化は、収入の激減です。多くの場合、年金は現役時代の収入には遠く及びません。にもかかわらず、承認欲求や孤独感を埋めるために財布を開いてしまえば、老後資金はあっという間に減っていきます。

「奢らなければ続かない関係なら、それは本当に大切なつながりなのか」。 佐藤さんが気づいたのは、そのシンプルな真実でした。 老後を安心して過ごすためには、金銭でつながる関係ではなく、趣味や価値観そのものを共有できる人間関係を築くことが欠かせません。

財布を開かなくても一緒に笑える仲間こそ、人生の後半を支える本当の財産といえるでしょう。