◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で右前適時打を放ち、5打数1安打1打点。9回は1点差のピンチを佐々木朗希投手（23）が締め、逃げ切り勝ちでチームは連勝を飾り、地区シリーズ突破に王手をかけた。

大谷は初回の第1打席は相手先発左腕・ルサルドの外角低めのチェンジアップを見送ったが、見逃し三振。3回1死の第2打席は初球攻撃も内角直球に詰まらされ、ニゴロに倒れると、6回1死の第3打席も一ゴロに打ち取られ、ノーヒットが続いた。

それでも3点を先制した7回、なおも2死一、二塁から継投したばかりの相手3番手左腕・ストラームの内角速球を振り抜き、この試合、両軍打者で最速となる111・6マイル（約179・6キロ）の痛烈な打球を右前に運ぶ適時打。地区シリーズ初安打は貴重な追加点を奪う一打となり、一塁ベース上で力強く拳を握ってガッツポーズを見せた。9回2死一、二塁の第5打席は空振り三振だった。

チームは先発・スネルがフィリーズ打線相手に6回1安打無失点、9奪三振の力投。先発左腕の好投に応えるように打線も両軍無得点で迎えた7回にT・ヘルナンデス、フリーマンの連打で好機をつくると、1死二、三塁からE・ヘルナンデスの遊ゴロで三塁走者のT・ヘルナンデスが本塁突入。最後は上手くスライディングでホームベースに滑り込んで相手捕手のタッチを交わし、待望の先制点を奪った。

なおも2死満塁からは右手を負傷し、9月初旬以降、欠場が続いていた正捕手スミスが左前に2点打。ポストシーズン初安打が貴重なタイムリーとなり、リードを広げた。この回、大谷の右前適時打もあり一挙4点を奪うと、7回からはシーハンが登板。8回にターナーの適時打で1点を失ったもののこの1点にとどめて踏ん張り、4―1の9回に3番手・トライネンがつかまり、1点差に迫られた。

後を継いだベシアが代打・ベーダーに左前打を許すなど2死一、三塁で降板すると、絶体絶命のピンチで佐々木朗希がマウンドへ。今季打率・304でナ・リーグ首位打者に輝いたターナーを2球目、99・3マイル（約159・8キロ）の内角直球でニゴロに打ち取り、逃げ切った。

この勝利でドジャースは対戦成績を2勝0敗とし、5試合制の地区シリーズ突破に王手をかけた。7日（同8日）は試合がなく、8日（同9日）に本拠で行われる第3戦に勝てば、リーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。